Advogados ganham sanduíche grátis em nova campanha do Burger King

O Burger King lançou uma ousada campanha para seu novo sanduíche, mirando diretamente os profissionais do Direito. De 13 a 15 de janeiro, advogados poderão saborear gratuitamente o BK Taste 1.0 em qualquer uma das 240 unidades do BK participantes da campanha pelo Brasil, bastando apresentar a carteirinha da OAB.

A ação, que limita um lanche por CPF enquanto durarem os estoques, surge em resposta a alegações de que o novo produto seria uma cópia da concorrência. Para rebater essas acusações, a rede de fast-food decidiu colocar seu sanduíche no “banco dos réus”.

Em um criativo vídeo promocional, um ator personifica um advogado defendendo a originalidade do BK Taste 1.0. O argumento central? Se há inspiração, ela vem do próprio carro-chefe da marca, o Whopper, e não de produtos rivais.

Ao convidar os profissionais do direito para degustarem e julgarem o sabor por conta própria, o Burger King busca provar que não há imitação em jogo. É uma estratégia que mistura marketing com um toque de humor jurídico, típico do dinamismo das campanhas modernas.

Esta ação não apenas promove o novo lanche, mas também cria um buzz interessante no meio jurídico. Advogados de Curitiba e de todo o país terão a oportunidade de “advogar” em favor do próprio paladar, decidindo se o BK Taste 1.0 merece o veredito de originalidade ou não.

A campanha demonstra como as marcas estão cada vez mais criativas ao lidar com polêmicas, transformando desafios em oportunidades de engajamento com seu público-alvo. Resta saber se esta estratégia do Burger King será um caso de sucesso ou se enfrentará objeções da concorrência.