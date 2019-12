Dois homens que se afogaram no Rio São João, em Morretes, no litoral do Paraná, foram encaminhados em estado grave pelo helicóptero da Polícia Militar ao hospital na manhã desta segunda-feira (30). Ambos eram turistas e estavam se banhando com a família em uma área profunda do rio na região da Curva do Félix.

A ocorrência foi por volta das 9h. Quando os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os dois homens já haviam sido retirados da água por outros banhistas. Com a gravidade do caso, os bombeiros acionaram a equipe do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA). Um dos homens foi acompanhada pela médica da equipe do BPMOA em uma ambulância do Samu até o Hospital de Morretes. O outro, em estado mais grave, foi encaminhado pelo helicóptero ao Hospital Regional de Paranaguá.

A área onde os homens se afogaram estava sinalizada com indicação de perigo e é o mesmo local onde outro homem morreu afogado no Natal.

O Corpo de Bombeiros ressalta para os banhistas não entrarem em áreas profundas de rios e obrigatoriamente seguirem as orientações de risco. A orientação é para os banhistas se manterem nas margens ou em áreas rasas, tomando cuidando ao caminhar sobre pedras escorregadias. Quem ingerir bebidas alcóolicas ou comidas pesadas também não deve entrar na água.

Paranaguá

Em Paranaguá, os bombeiros seguem nesta segunda-feira as buscas pelo pescador que desapareceu em uma região de mangue enquanto pegava caranguejos. O rapaz de 26 anos se afogou na manhã de domingo (29) e desde então não foi mais visto.