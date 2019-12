Só nos sete primeiros dias da Operação Verão no litoral do Paraná, o helicóptero da Polícia Militar (PM) realizou 13 resgates nas praias, do dia 21 a 28 de dezembro. Número que deve aumentar com o Ano Novo, comemorado quarta-feira (1.°). O Réveillon, junto com o Carnaval, são as datas em que mais há ocorrências de afogamentos no mar, causadas principalmente pela ingestão de bebidas alcoólicas.

Dos salvamentos feitos pelo helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA), três pessoas foram resgatadas diretamente do mar pela aeronave. Em um dos salvamentos, um dos integrantes da equipe teve de pular na água para resgatar a vítima. Nas outras ocorrências, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros haviam retirado as pessoas do mar e a aeronave as conduziu ao hospital.

LEIA+ Vai pra Guaratuba de ônibus, van ou trailer? Se prepare pra “facada” no bolso

Entre os atendimentos feitos pelo helicóptero do BPMOA estava a passageira de um cruzeiro que passou mal na Ilha do Mel sexta-feira (27). A mulher, de 65 anos, apresentava sinais de desidratração e sofreu um choque hemorrágico com insuficiência respiratória dentro do navio, que fazia um cruzeiro de Santos (SP) a Florianópolis (SC). O médico do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) teve que entubar a paciente antes de encaminhá-la em estado grave ao Hospital Regional de Paranaguá.

Outro salvamento feito pelo helicóptero Falcão 03 foi o de um homem que estava se afogando no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná. A vítima estava com parada cardíaca e o médico da equipe da PM conseguiu reanima-lo dentro da aeronave, a caminho do Hospital Regional de Paranaguá.

Não se afogue no mar!

Dicas pra você não se afogar no mar.

– Pergunte sempre ao guarda-vidas qual é o melhor local para banho, procure nadar próximo a ele

* Tenha atenção com as crianças, caso encontre alguma perdida leve-a ao posto de guarda-vidas

* Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes do banho de mar

* Nade longe de pedras, estacas ou piers

* Cuide com as valas, nelas há maior correnteza apesar de aparentar uma falsa calmaria

* Certifique-se da profundidade da região em que deseja mergulhar

* Ao pescar em pedras, observe se a onda não pode alcançá-lo

* Afaste-se de animais marinhos como água-viva e caravelas

* Respeite as sinalizações de perigo na praia