Uma gravação vazada à imprensa mostra o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), falando que vai “implodir o presidente” e xingando Jair Bolsonaro. A declaração foi dada em reunião com a ala bivarista do PSL, na noite desta quarta-feira (16), quando os deputados decidiam a estratégia para enfrentar a ala bolsonarista da legenda, que tentou destituir Waldir do posto e colocar o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) no lugar.

O líder do PSL confirmou a autenticidade da gravação. Não há confirmação de todos os nomes quem estavam no encontro, mas algumas vozes são reconhecíveis, como o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PR), Dayane Pimentel (BA), Julian Lemos (PB), Daniel Silveira (RJ) e Nelson Barbudo (MT), além do próprio Waldir.

À Gazeta do Povo, Daniel Silveira assumiu a autoria da gravação. Ouça o vídeo abaixo:

O presidente Jair Bolsonaro deflagrou uma crise no partido ao bater de frente com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), por causa da administração de recursos do fundo partidário. Bivar recebeu uma notificação extrajudicial para que autorize uma auditoria externa nas contas do partido.

Bolsonaro deseja sair do PSL e levar com ele um grupo de 20 deputados, além dos filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro, mas os parlamentares correm o risco de perder os mandatos por infidelidade partidária. Advogados do presidente estudam uma maneira de fazer essa desfiliação e preservar os cargos eletivos.

O tom da crise subiu na terça-feira (15), quando Delegado Waldir orientou a bancada na Câmara a obstruir a votação de um projeto favorável ao governo e retirar o líder do governo na Casa, deputado Major Vítor Hugo (GO), do assento destinado ao PSL na comissão especial que discute a Previdência dos militares.

No dia seguinte, deputados bolsonaristas coletaram 27 assinaturas necessárias para destituir Waldir da liderança do partido, mas o deputado goiano entregou um novo abaixo-assinado com respaldo de 29 deputados. Ao todo, o PSL tem 53 deputados.

Leia a transcrição do áudio

Felipe Francischini (até 0:10)

“Ele [provavelmente Jair Bolsonaro] que começou a fazer a putaria toda, a falar que todo mundo é corrupto, […] agora ele quer tomar a liderança do partido [inaudível] se é jogo pesado”.

Dayane Pimentel (0:12 a 0:26)

“Se eu tivesse lá, eu não quero desrespeitar meus colegas, meus amigos, se eu tivesse lá, eu também assinaria e foi por isso que eu não fui. A partir do momento que a lista de lá cresce e os nomes do lado de cá não aparecem, mais bombados nós seremos. É a minha manifestação.”

Homem 2 (0:28 a 0:38)

“Então eu vou falar, eles me ligaram, me passou um telefone, o presidente pediu para assinar e eu falei não assino [aos fundos, a mulher concorda dizendo que o mesmo aconteceu com ela]. Eu sou homem de uma só palavra: não assino. Eu falei dessa maneira.

[0:39 várias pessoas falam ao fundo. Mulher 1 diz que não foi por isso que não assinou e parlamentares respondem ‘Eduardo Bolsonaro a pergunta inaudível]

Delegado Waldir (0:43 a 0:59)

“Tem a linha do Francischini ali [inaudível] a que nós vamos expulsar, o presídio de [inaudível] vai acreditar nisso e aqueles que quiserem, nós vamos expulsar um por um do partido. Felipe, tô com você, ok? a situação é essa, nós vamos expulsar um por um.”

Felipe Francischini (01:00 a 01:20)

“Ninguém tá passando. A gente foi tratado que nem cachorro desde que ele ganhou a eleição. Nunca atenderam a gente em porra nenhuma. A única [inaudível] foi no Coaf e ele ainda [inaudível, mexendo na roupa e falando] … o partido … fode todo mundo e daí a gente vai lá e dá a liderança para ele achar que está tudo bem? Porra, o que ele tá oferecendo? Ele só liga na hora que tá precisando de favor para foder com alguém.”

[01:21 a 01:34 – conversas genéricas entre parlamentares, falam sobre ir à comissão, rede social e pedem atenção]

Homem 4 (01:35 a 01:41)

“Essa tentativa do presidente de impor o filho dele pra [inaudível agora]”

Dayane Pimentel (01:46 a 01:49)

“Dan, dan, Silveira… Os meninos chegaram lá e o presidente ‘assina, se não é meu inimigo’. Quem não ia assinar? Eu não fui por isso, porque eu sabia que seria assim.”

[01:50 conversas entre os parlamentares – citam os nomes de Daniel Silveira, Luiz (?) e Loester Trutis. Conversam sobre quem estava na cota de assinaturas e falam em 22 nomes]

Homem 5 (02:00 a 02:10)

“Eu falei pra ele quando me ligou constrangendo [inaudível] puta que o pariu”

[02:12 – conversas entre os parlamentares sobre o presidente ter sido gravado, o chamam de burro, e dizem que ele foi gravado várias vezes]

Delegado Waldir (02:16 a 02:22)

“Ele foi gravado várias vezes. Eu implodo ele.”

[02:23 muita conversa paralela entre os parlamentares, pedidos de silêncio, questionamento se ‘não tem ninguém aqui não’

Delegado Waldir (02:33 a 03:00)

“É tão incauto que fica fazendo essas interrupções, mas tá gravada a conversa dele. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou implodir o presidente. E aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa, não tem conversa. Eu implodo o presidente. Acabou, acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu votei nessa porra, eu andei no sol de 246 cidades, no sol, gritando o nome desse vagabundo.”

[03:01 conversas de fundo, barulho de porta e falas sobre chamar o presidente para uma conversa]

Homem 5 (03:05 a 03:07)

“Chamar o presidente para uma conversa agora e falar: “presidente, o senhor foi incauto demais.”

Delegado Waldir (03:08 a 03:10)

“Em janeiro eu sabia, em janeiro eu sabia.”

[03:11 conversas sobre quem se sentiu obrigado a assinar a lista]

Delegado Waldir (03:17 a 03:25)

“Aí nós escolhemos o Rodrigo (…) que? … Em janeiro eu saio. Agora, se ele insistir com isso eu vou implodir.”

[03:26 pedidos de calma a delegado Waldir)

Homem 6 (03:29)

“Marcelo, Marcelo, olha o que aconteceu. Fui lá, 10 hora da manhã, pra ver um assunto meu. Escuta aí [pedidos de silêncio] Eu fui lá pra resolver um assunto meu, chego lá, o ministro Ramos”

Homem 7 (03:35)

“Eu falei pra você ir lá”

Homem 6

“Escuta, irmão”

Homem 7 (03:39)

“Eu prefiro viver num mundo cor de rosa [é interpelado por ‘desculpa], como foi falado.”

[ao fundo, um deputado pede uma neosaldina para dor de cabeça]

Homem 6 (03:48)

“Meu irmão, escuta aí, eu estive lá para resolver um assunto meu, um assunto meu. Aí de repente o major, o general Ramos, tava numa crise [inaudível] e eu preciso ver a situação dele, colocou o delegado Waldir na minha frente e Waldir foi ponto firme, segurou a onda e falou sobre o sonselho [inaudível]. Aí o major falou ‘o Waldir tem que sair de hoje para amanhã'”

Daniel Silveira (04:07)

“O general Ramos falou quando eu cheguei lá, fui eu e a Carla, quando eu cheguei lá ele foi falar que você seria o líder.”

Homem 6

“Eu corri, eu corri de lá (faz barulho de palma com a mão)”

Daniel Silveira (04:18)

“Eu não entendi nada.Aí eu falei não, o líder vai ser o Julian [inaudível]. Aí ele falou: o líder vai ser o Julian?

Homem 6 (04:20)

“Ele falou com Bolsonaro [inaudível] aí o soldado chamou ele aqui, eles já tinham conseguido os votos do outro lado e queriam que eu conseguisse os daqui. Eu não posso fazer isso se eu não conversar com vocês, nem conversar com o Waldir {inaudível] Jair me pedindo isso é foda. Eu simplesmente pedi pra cagar e saí.Não voltei mais. Cê tá entendendo? Eu não vou fazer isso irmão, não vou. E ainda fiz mais um vídeo metendo o pau no advogado dele. Eu não faço isso, pô.”

[04:49 conversas ao fundo]

Nelson Barbudo (04:53)

“[inaudível] se chamar e pedir pra assinar na frente?”

Daniel Silveira (04:57 a 05:00)

“Tu vai assinar, tu não vai conseguir não assinar, Nelson.Se passa a lista aqui é claro que eu vou assinar”

Homem 1

“É claro que vou assinar”

Homem 2

“Nunca fui tão assediado como agora, ele nunca ligou para mim desde a minha posse. Olha…Eduardo Bolsonaro”

Homem 3

“Você ficou importante.”

Homem 2

“Fiquei importante, nada como um dia após o outro.”

Homem 4

“O Trutis fala você, pô. Lembra quando foi terça feira passada? Eu falei para todo mundo ‘gente, eu sou de uma opinião’ e os outros 52 pelo que eu vi tem um consenso, não existe consenso’. Então hoje, eu tava correto assim como todo mundo, eu sei o que acontece debaixo dos panos, tá. Então eu digo todo mundo, de qualquer maneira, por quê? Se pegar birra, ou pegar treta tem dois a mais, manda dois embora, tem três a mais, manda três embora. Qual é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem, a gente foi na casa, tava o Mendonça, tava o Rodrigo Maia, ligamos para o ACM e o Breda, eles tão louco esperando para a fusão do Democratas com o PSL. Eu tô tentando segurar essa porra. [6 min] Que eu não quero que aconteça.”

Homem 4

“Se a bancada passar o recado que não está com o partido, eles vão fazer a fusão e vão liberar todo mundo aqui, sem levar fundo, sem levar porra nenhuma e o Democratas vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem jeito de dar certo o jogo do Palácio, que eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. É impossível. Vocês querem por o nosso partido, que a gente construiu, na mão de burocratas, de ACM Neto.”

Mulher 1

“Eu não, a gente fica na mão deles?”

Homem 4

“Que?”

Mulher 1

“Vai ficar na mão do Democratas? A gente? “

Homem 4 – [6min46s]

“Se a gente não fizer isso, eu juro por Deus, eles estão querendo, estão entusiasmadíssimos, querem fazer um partido com 100 deputados. E a gente está segurando isso, porque a gente não quer. Porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério, o ACM entrou na conversa, o Mendonça estava lá ontem, o caiado já está conversa querendo acertar com o Waldir. E a gente está segurando pelo grupo. Agora se a amostra do grupo der qualquer piso ali já vai, vamos fazer a fusão com o Democratas…Saio com cinco, quatro deputados federais.”

Homem ?

“Aí a gente tá morto, é o fim.”

Homem 5

“Ô Felipe, não acha que esse negócio de lista para tirar o Waldir é só para medir uma febre de quem sairia?”

Homem ?

“Não, não, não”

Mulher 2

“Não, eles querem tirar.”

Homem ?

“Eu vou chamar um por um.”

Homem 5

“Eles apresentam, você apresenta, eles apresentam, você apresenta. Ele assinou a nossa lista, a de cá e de lá.”

Homem ?

“Então tá beleza, está só com uma por enquanto. Então nós temos o poder de [faz som de corte]”

Homem 6

“E a expulsão, né? Aí conforme o nome tiver a gente vai pipocando as expulsões.”

Trecho inaudível

Mulher 1

“Mas vem cá, quem é que decide essa fusão?…Eu sou contra.”

Homem ?

“Se o PSL se fundir com o DEM nós vamos apanhar muito.”

Homem 4

“Calma, não vai acontecer, não vai fundir”

Mulher 1

“É mesmo?”

Homem 4

“Não vai fundir, na hora que a bancada eles verem assim: 53 deputados…é ruim para todo mundo.”

Homem 6

“Vamos colher assinaturas.”

Homem 4

“Libera a janela, todo mundo vai poder sair”

Trecho que não dá para entender

Homem 7

“Porra nenhuma, meu irmão, claro que eu sou, nunca ajudo a gente com porra nenhuma, caga na nossa cabeça.”

Homem 8

“Calma, que eu vou resolver isso.”

Homem ?

“Cadê o Luiz? Ô Luiz!”.