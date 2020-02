A Fundação de Ação Social – FAS Trabalho de Curitiba abre neste mês de fevereiro 2.192 novas vagas em cursos profissionalizantes gratuitos para a população. São 1.722 vagas para o público em geral e 470 prioritárias para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e são atendidas pela FAS.

As vagas estarão distribuídas em 31 cursos, técnicos e comportamentais. Parte deles é ofertada pelo programa Liceus de Ofícios promovidos pela FAS e outros em parceria com o Centro Integrado Empresa-Escola (CIEE-PR). Dependendo da modalidade, os cursos têm de 4 a 160 horas de duração, o que totaliza quase dois meses de aulas.

O início dos cursos acontecerá em datas variadas e as aulas serão realizadas em toda a cidade, nas unidades dos Liceus de Ofícios, Ruas da Cidadania, Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop).

Mais informações sobre os cursos técnicos, como datas, requisitos e documentação, podem ser encontradas no site da FAS. As inscrições estão abertas e devem ser feitas preferencialmente no portal Aprendere.

Para os cursos da área de desenvolvimento comportamental, os interessados devem se inscrever acessando o site do CIEE-PR. Quem não tem acesso à internet pode se inscrever diretamente nas unidades dos Liceus de Ofícios.

Oportunidades

O curso de Informática Básica é o que terá o maior número de vagas ofertadas, com 298, seguido do curso de Costura Industrial, com 180 vagas. Em função da grande procura, os cursos de Recepção Aeroportuária e Básico de Eletricidade e Reparo de Forno de Micro-ondas voltam a ser ofertados na Regional Boa Vista.

O curso de Recepção Aeroportuária vai acontecer de 18 de fevereiro a 06 de março, de segunda a sexta-feira, no Aeroclube do Paraná, no Aeroporto do Bacacheri.

Em parceria com a Electrolux, o curso Básico de Eletricidade e Reparo de Forno de Micro-ondas, terá início no dia 11 de fevereiro e as aulas seguem até 6 de março, também de segunda-feira a sexta-feira, no Liceu de Ofícios Bairro Alto.

Também há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de logística, inspetor de qualidade, porteiro, entre outros.