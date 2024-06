Quem for ao Zoológico de Curitiba nesta semana vai encontrar novidades. Nesta segunda-feira (17) aconteceu o primeiro voo do casal de harpias (aves de rapina, maiores que águias) no novo recinto construído especialmente para essas espécies. Agora as aves podem ocupar o espaço de 1.250 metros quadrados, o que representa 11 vezes mais espaço do que o previsto pela norma do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ave é a maior do Brasil e uma das três maiores do mundo. O Zoo de Curitiba participa do Projeto Harpia, com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) e demais instituições mantenedoras da espécie sob cuidados humanos.

A outra novidade do Zoológico é a presença do leão Dacar, que chegou no dia 12 de junho de São Paulo e agora pode ser visto pelos visitantes da unidade de conservação de Curitiba.

Leão Dacar veio de São Paulo e vai passar um período no Zoo de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

De acordo com o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo, a soltura do casal de harpias no novo recinto representa um novo marco para o Zoológico. “As harpias são animais criticamente ameaçados de extinção. Um dos motivos deste novo recinto é para a reprodução da espécie”, explicou Evaristo.

Harpias do Zoológico de Curitiba recebem novo recinto. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

O ninho foi especialmente preparado pela equipe do Zoo e terá bastante espaço para as aves. O tamanho da área também chama a atenção, é o maior recinto fechado do Zoológico. “Todo esse espaço vai permitir que as aves alcem voos e exercitem bem a musculatura. Os poleiros, galhos e outros elementos foram pensados para que as aves possam reproduzir aqui o que fariam na natureza”, disse Evaristo.

Leão Dacar morava em Zoológico de São Paulo

Outro som que poderá ser ouvido nos próximos dias é o rugido do leão Dacar, de 2 anos. Vindo do Zoológico de São Paulo, Dacar está desde o dia 12 de junho no Zoo de Curitiba. O leão está em um processo de aproximação para fazer companhia à leoa Zâmbia.

“Esse processo de aproximação leva algumas semanas. O Dacar e a Zâmbia ficam se vendo pelas grades e um sente o cheiro do outro. Quando um está no recinto o outro fica na área de manejo”, disse Evaristo.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

O leão Dacar veio do Zoo de São Paulo na forma de permuta. Também veio com ele a harpia Morpheus. O Zoo de Curitiba enviou ararajubas e papagaios que nasceram na área de criadouro de espécies ameaçadas de extinção, um espaço fora da área de visitação do Zoo de Curitiba.

A harpia Morpheus vai formar o segundo casal de harpias com potencial reprodutivo do Zoo de Curitiba.

Zoológico de Curitiba

O Zoo é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana (apreensões, tráfico, circos, maus-tratos) que impossibilitaram a soltura na natureza.

Endereço: Rua João Micheletto, nº 1500 – bairro Alto Boqueirão

Horários de visitação: das 10h às 16h, de terça a domingo. Segundas-feiras são para serviços internos de manutenção.

