Um workshop gratuito será realizado nesta quinta-feira (3) para quem procura entender os mecanismos de captação de recursos para ONGs (Organizações Não Governamentais) e OSCs (Organização da Sociedade Civil). Promovido pela FreeHelper e AVA (Associação dos Voluntários Amigos), o objetivo do encontro é ensinar como mobilizar recursos financeiros para sustentabilidade da organização de forma inovadora.

Os palestrantes confirmados são:

Leonardo Capel, fundador da A+ Educação, organização que tem como missão dar voz, recursos e reconhecimento para os professores do mundo todo através de capacitações, financiamento de projetos e prêmios.

Denis Carvalho Carneiro, supervisor de Novos Projetos do Hospital Pequeno Príncipe,atuando diretamente com captação de recursos, suporte interno, relacionamento com investidores e doadores e financeiro da área de capação de recursos.

Raphel Gonzaga, coordenador comercial do TETO Brasil, é responsável pela área de captação de recursos e comunicação da organização internacional que busca superar a pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades precárias.

O workshop será no espaço Worktiba, localizado na Alameda Ecológica Burle Marx, bairro Santo Inácio, em Curitiba. O horário é das 14h às 17h.