Você sabia? Erro centenário na divisa fez o Paraná perder área para Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um equívoco cartográfico descoberto em 2024 alterou a divisa entre Paraná e Santa Catarina. Aproximadamente 490 hectares de território paranaense pertenciam, na verdade, ao estado vizinho. A correção, no entanto, representa apenas 0,002% da área total do Paraná.

A revisão dos marcos históricos que delimitam a divisa entre os estados surgiu de uma situação inusitada: um proprietário rural precisava identificar com precisão onde ficava a propriedade herdada pela família, localizada entre Guaratuba, no Litoral do Paraná, e Garuva, em Santa Catarina.

Durante a análise do Instituto Água e Terra (IAT), o proprietário apresentou registros fotográficos e documentos antigos que indicavam a existência de marcos divisórios históricos desconhecidos pelos órgãos oficiais. A informação levantou suspeitas sobre um possível erro no traçado adotado ao longo de décadas.

Pesquisas em acervos históricos confirmaram a presença de marcos implantados entre 1916 e 1922, período em que o Exército realizou o trabalho de delimitação da fronteira. A partir dessas evidências, equipes técnicas refizeram a medição da área com o uso de tecnologia GPS.

O novo levantamento apontou que uma faixa de aproximadamente 28 quilômetros de extensão, até então atribuída ao Paraná, pertencia a Santa Catarina. A área perdida equivale a cerca de 690 campos de futebol.

Por que estava errado?

A origem do erro está ligada ao contexto histórico do início do século 20. A definição da fronteira ocorreu logo após a Guerra do Contestado (1912–1916). O conflito expôs disputas territoriais antigas e levou o governo federal a acelerar a definição de limites entre os estados, mesmo diante de dificuldades técnicas e geográficas.

Em 1918, militares foram colocados à disposição do Ministério da Justiça e Negócios Interiores para integrar uma comissão responsável pela demarcação da fronteira. Coube a esse grupo instalar marcos em áreas de mata fechada e relevo acidentado, usando mapas incompletos e métodos limitados.

Esta não foi a primeira vez que os estados vizinhos tiveram problemas territoriais. Santa Catarina e Paraná disputam há mais de 30 anos os royalties do petróleo produzidos em cinco poços de exploração no litoral, região marítima localizada a cerca de 150 quilômetros entre os municípios catarinenses de Itajaí e São Francisco do Sul.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉