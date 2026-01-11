Quando começa? Nova regra adia colheita e venda do pinhão no Paraná em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma normativa do Instituto Água e Terra (IAT) definiu, na sexta-feira (9/1), que a colheita do pinhão no Paraná só poderá ocorrer a partir do dia 15 de abril. A mudança altera o calendário adotado nos últimos anos, quando a liberação para colheita e comercialização começava em 1º de abril.

Somente a partir da nova data será permitido realizar a colheita, o armazenamento, o transporte e a venda do pinhão no estado. A regra vale tanto para o consumo alimentício quanto para a utilização do produto na produção de mudas.

A normativa se aplica aos pinhões provenientes de árvores nativas ou plantadas da espécie Araucaria angustifolia, símbolo da Floresta com Araucária e do bioma Mata Atlântica. A espécie é considerada ameaçada de extinção.

Entre os objetivos da medida está o equilíbrio entre a geração de renda para comunidades que dependem da coleta do pinhão e a conservação da espécie. A norma também reforça que a comercialização só é permitida quando o pinhão está maduro.

O descumprimento das regras pode resultar em penalidades, incluindo a aplicação de multas e outras sanções ambientais previstas na legislação vigente.

Além do Paraná, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também possuem normativas específicas sobre a colheita do pinhão. Até o momento, nesses estados, a liberação segue mantida a partir do dia 1º de abril.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉