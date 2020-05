A última superlua de 2020 poderá ser vista na noite desta quinta-feira (7) com perfeição em Curitiba. O satélite natural da Terra vai aparecer 10% maior e até 30% mais brilhante, pois estará mais próxima do nosso planeta. Em 2020, a superlua foi registrada três vezes, em fevereiro, março e abril, e só vai voltar no ano que vem, no dia 27 de abril.

Portanto, observar a lua gigante no céu vai ser uma boa diversão para quem está em isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. Uma curiosidade é que a lua cheia de maio é chamada de Lua das Flores. A explicação para este nome é por causa da primavera e o nascimento das flores no hemisfério Norte.

VIU ESSA? – Curitiba amanhece gelada nesta quinta-feira. Região sul do PR teve temperatura negativa

Nesta quinta, a lua vai ficar a uma distância de 357 mil km da Terra, sendo que a distância média é de 384 mil km. Essa aproximação da lua com a Terra chama-se perigeu e em Curitiba vai começar a partir das 17h30, logo após o por-do-sol.

Maior e mais brilhante

O diretor do Parque da Ciência Newton Freire Maia, museu de ciência do governo do Paraná em Pinhais, na região metropolitana, diz que a superlua desta quinta deve chamar a atenção pelo brilho. “Atingimos o perigeu na quarta-feira. Por isso vai ser um pouco menor em relação a de abril, mas naturalmente vai estar mais avantajada em relação à lua cheia normal. Uma boa chance de ficar na sacada observando, mas sempre respeitando o distanciamento devido a pandemia do novo coronavírus”, ressalta o diretor.

LEIA MAIS – Exame de coronavírus pode ser feito nas farmácias de Curitiba sem descer do carro

Outra vantagem que os curitibanos terão para presenciar o céu é a condição climática. Segundo a previsão do Simepar, a noite vai ter céu aberto, apesar da queda de temperatura logo na manhã desta quinta, quando a capital teve a mínima de 5,3° C. Mesmo com tanto frio, a repórter fotógrafica Aniele Nascimento já deu um gostinho na manhã desta quinta do espetáculo que teremos de noite. Ela acordou de madrugada para fotografar a lua gigante no céu logo no começo do dia desta quinta.

Confira a lista completa das luas cheias do ano:

Lua do Lobo (janeiro) – ganhou esse nome dos índios americanos por causa dos uivos dos lobos.

Lua da Neve (fevereiro) – o nome é por causa das nevascas nesta época do ano no hemisfério norte.

Lua das Minhocas (março) – é o início do fim do inverno no hemisfério norte, quando minhocas surgem no solo.

Lua do Ovo (Abril) – o nome está relacionado ao período da desova dos peixes no Hemisfério Norte.

Lua das Flores (maio) – o nome está relacionado à primavera no hemisfério norte, a estação das flores.

Lua do Morango (junho) – neste período é a colheita de morangos nos Estados Unidos.

Lua do Feno (julho) – neste período é a colheita do feno que alimenta os animais no hemisfério norte.

Lua do Peixe (agosto) – neste período começa a pesca do esturjão nos lagos dos Estados Unidos.

Lua da Fruta (setembro) – neste período começa a colheita das frutas no hemisfério norte.

Lua do Caçador (outubro) – nesta época do ano caçadores iam pras florestas garantir carnes para o inverno.

Lua do Castor (novembro) – os castores começam a concluir suas tocas nos rios para sobreviverem ao inverno.

Lua Fria (dezembro) – marca a chegada de fato do frio no inverno, com noites mais longas.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?