Visitas ao Reservatório do Carvalho e Mirante Piraquara I são fechados

Por medida de segurança, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está fechando a visitação pública ao Reservatório do Carvalho e ao Mirante da Barragem Piraquara I, ambos localizados no município de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A decisão veio a partir da inspeção da equipe de Segurança do Trabalho da empresa, que recomendou o fechamento por tempo indeterminado. O Mirante sofreu vandalismo, tendo uma parte incendiada, e pedras nas laterais do Reservatório do Carvalho parecem estar com menos fixação.

A área de Educação Socioambiental está preparando os trâmites para a produção de um laudo especializado sobre as condições das estruturas existentes nos dois locais, com a possibilidade de execução de restauros. O Reservatório do Carvalho é parte fundamental do patrimônio histórico do saneamento no estado, pertencendo ao acervo a céu aberto do primeiro sistema de abastecimento do Paraná, inaugurado em 1908.

Seguem abertos

Em Piraquara, a Sanepar continua recebendo visitantes no Centro de Educação Ambiental Mananciais da Serra (CEAM), com atendimentos agendados pelo site: https://e-ambiental.sanepar.com.br/. A Casa da Memória, o Centro de Visitantes e o alojamento para pesquisadores também continuam operando.

Trilhas liberadas

No local, permanecem abertas as trilhas do São Francisco (2 km), do Salto (1 km), a Estrada do Carvalho (2,5 km) e a Trilha da Chaminé (1,5 km), que podem ser percorridas a pé. As caminhadas têm duração mínima de uma hora, entre ida e volta. O local ainda permite o uso de bicicletas pelos visitantes nas estradas internas.

Recomenda-se o uso de roupas e calçados confortáveis, repelente, proteção para sol ou chuva (os passeios realizam-se mesmo com chuva). É aconselhável levar máquina fotográfica, lanche e estar sempre hidratado. Na entrada, há espaço para estacionamento de carros e é preciso fazer um cadastro. A visitação é gratuita, mas no local é proibida a entrada de animais domésticos, assim como não se deve deixar lixo, nadar, pescar, caçar ou retirar animais e plantas.

