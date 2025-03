Virada no tempo em Curitiba? Calor ameniza e chuva se aproxima!

A terça-feira (04) amanheceu com presença de mais de nuvens em Curitiba, e a tendência que o dia não venha a ser tão quente como nas últimas 48 horas, quando tivemos o dia mais quente do ano.

O vento próximo à superfície transporta umidade do oceano, inclusive favorecendo a ocorrência de chuviscos nos trechos da serra do Mar. Segundo o Simepar, Curitiba tem rajadas de vento de 35 km/h.

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba tem temperatura máxima de 28ºC, uma queda comparada aos 30,7°C (01/03) e 32,1°C (02/03), no dia mais quente de 2025. Historicamente, a temperatura máxima média em Curitiba é de 26,5°C, em março.

Chuva em Curitiba se aproxima?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar a chuva tem data para reaparecer na capital do Paraná. A previsão do tempo indica que sexta-feira (7) pode haver precipitação em Curitiba. Na próxima semana ocorre ainda uma grande virada no tempo, com máximas caindo para 21ºC e muita chubva. Mas isso é assunto para depois do Carnaval!

Previsão do tempo no Litoral

No Litoral, a chuva vai pintar no último dia da folia. De acordo com o Simepar, a probabilidade é de 79% em Guaratuba. Vale reforçar que vai ser de intensidade fraca, ou seja, vai vir para refrescar os foliões. “São eventos bem localizados e rápidos no período da tarde ou noite. Quem for voltar das praias, pode pegar chuva fraca na Serra do Mar”, disse Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

