Calor excessivo: Curitiba tem o dia mais quente do ano neste domingo de Carnaval

Curitiba teve neste domingo (02), o dia mais quente de 2025, batendo o recorde com 32,1ºC. A medição é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que ainda informou que a sensação térmica na capital chegou a 34,5ºC. A cidade mais quente no Paraná foi Capanema, região sudoeste com 40,2°C. Mas até quanto Curitiba viverá estes dias de calor excessivo?

Antes de chegar a 32,1ºC, o dia mais quente em Curitiba tinha sido no dia 12 de fevereiro, quando a temperatura chegou a 31,9ºC. Esse calorão vai seguir em alta no Paraná. Ao longo do mês de março, a temperatura deve ficar levemente acima da média em todas as regiões, e somente com a chegada do outono no dia 20, a temperatura vai começar a diminuir gradualmente.

Segundo Simepar, 20 cidades do Paraná tiveram a maior temperatura do ano neste domingo. Além de Capanema, as mais quentes foram Guaíra com38,7°C; Cândido de Abreu com 38,2°C; São Miguel do Iguaçu com 37,5°C.

Calor excessivo em Curitiba até quando?

Na segunda-feira (03) as condições meteorológicas não se alteram no estado. Com a persistência de uma massa de ar mais quente e seco, que dificulta a formação de nuvens de chuva, o Paraná terá um dia de muito calor em todas as regiões.

De acordo com o Simepar, Curitiba deve apresentar a máxima de 29ºC, sem chance de chuva. Para o decorrer da semana, poucas mudanças no tempo devem acontecer na capital.

Para quem está no Litoral para o feriado de Carnaval, calor excessivo durante todo o dia. Em Guaratuba, mesma máxima prevista para Curitiba e também nada de chuva. A temperatura máxima em Curitiba deve baixar dos 28ºC apenas a partir do dia 10 de março, segundo o Simepar.

Recorde de calor extremo no Paraná

APUCARANA: 33,2°C

CAPANEMA: 40,2°C

CÂNDIDO DE ABREU: 38,2°C

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES: 35,7°C

CURITIBA: 32,1°C (SIMEPAR) e 32,6 °C(INMET)

CRUZEIRO DO IGUAÇU: 36,6°C

GUARAPUAVA (Entre Rios): 31,1°C

GUARAPUAVA: 32,5°C

FAZENDA RIO GRANDE: 32,1°C

FERNANDES PINHEIRO: 32,8°C

FRANCISCO BELTRÃO: 35,8°C

GUAÍRA: 38,7°C

LAPA: 32,3°C

PALMAS: 31°C

PALMITAL: 32,8°C

PATO BRANCO: 34,5°C

PINHAIS: 34°C

PINHÃO: 34,1°C

PONTA GROSSA: 32,9°C

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU: 37,5°C

UNIÃO DA VITÓRIA: 33,4°C

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉