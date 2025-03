Bombeiros “pegam” jacaré na Praia Central de Guaratuba

Nunca a expressão “pegar um jacaré na praia” fez tanto sentido. Essa foi a missão de oficiais do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (03), na Praia Central de Guaratuba, uma das mais movimentadas do litoral do Paraná. A guarnição se deslocou do quartel até à beira-mar para atender ao chamado inusitado de que um réptil, conhecido por viver na água doce, ter sido avistado na água salgada do mar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi até o local com equipamentos para capturar o animal. De acordo com os relatos, o jacaré estava tranquilo e não ofereceu risco algum aos banhistas e aos bombeiros. O caso não é inédito, já que os animais podem chegar ao oceano após chuvas fortes e/ou deslocamentos pelas redes fluviais da cidade.

Os bombeiros aguardam o apoio da POlícia Ambiental para saber qual será o destino do simpático réptil.