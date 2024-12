Vídeo! Padaria da Grande Curitiba é alvo roubo e câmera flagra a ação do ladrão

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (10), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, suspeito de ter roubado uma padaria no bairro Jardim Ana Terra.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem em posse de uma arma branca, entra no local, ameaça a funcionária e retira a gaveta do caixa onde estava o dinheiro do comércio. Veja o vídeo abaixo.

Roubo foi flagrado por câmera de segurança. Vídeo: Divulgação/PCPR

Funcionária reagiu

Na imagem do circuito interno, uma mulher aparece reagindo contra o ladrão, o que não é o recomendado pela polícia. “É uma situação que a polícia não indica, porque o suspeito está ali para cometer o roubo, para matar. E esse indivíduo é bastante perigoso. Mas, por sorte, ela não se feriu”, disse o delegado Igor Moura.

Longa ficha policial

O homem detido após o roubo à padaria de Colombo já tinha no histórico ao menos 10 passagens pelo setor policial, por roubo, tráfico e corrupção de menores.