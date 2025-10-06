Vídeo mostra guardas agredindo homem durante abordagem na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um vídeo registrado durante uma abordagem em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), mostra dois guardas municipais agredindo um homem no meio da rua. A situação foi registrada no último sábado (04/10).

De acordo com a defesa dos agentes, a ocorrência começou quando um idoso denunciou aos guardas que havia sido ameaçado pelo inquilino, que se recusava a pagar o aluguel e deixar o imóvel. Após falar com o denunciante, os guardas procuraram o inquilino.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um dos guardas desfere um golpe de cassetete no suposto inquilino, enquanto o outro guarda tenta dar um tapa no rosto dele.

Diante da situação, um primo do inquilino começou a gravar a atuação dos guardas. No vídeo um dos agentes diz que o levaria para a delegacia por estar filmando. Assista:

Guardas estão sendo investigados

A defesa alega que antes dessa situação, um vídeo registrado pelos próprios guardas comprova a versão de que o dono do imóvel explicou à equipe o problema envolvendo o aluguel em atraso. Nessas imagens é possível ouvir o idoso relatar que tem medo do inquilino devido às ameaças recebidas.

“Ele falou que com homem não se briga no bar, só na arma”, afirma o idoso no vídeo.

Conforme o advogado dos agentes, Rodrigo Cunha, a defesa está solicitando as imagens que mostram a ocorrência na íntegra. O objetivo é provar que o homem negou ser revistado e apresentou atitude suspeita.

“Deixará claro que os guardas respeitaram os procedimentos e garantiram a segurança da vítima que foi ameaçada de morte pelo abordado e a segurança da equipe, pois frisa-se que o abordado estava em atitude suspeita” afirma a nota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, um procedimento interno foi aberto para apurar a conduta dos guardas diante da situação.