Vídeo mostra briga entre jovens dentro de ônibus em Curitiba

Gritaria, confusão e desespero. Foram esses sentimentos que passageiros de um biarticulado de Curitiba sentiram durante uma briga protagonizada por jovens dentro do coletivo. O vídeo mostra a agonia das pessoas e os ânimos exaltados dos “gladiadores”, um deles armado com uma faca.

As imagens do vídeo aconteceram dentro de um biarticulado que estava no terminal do Boa Vista, em Curitiba. Não se sabe ao certo o motivo da briga, a única certeza foi a violência extrema dentro do ônibus, que parecia estar lotado de estudantes e de pessoas indo e voltando dos seus compromissos.

