Viaturas e até cavalaria: Centro de Curitiba ganha reforço policial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região central de Curitiba ganhou um reforço significativo no policiamento nesta sexta-feira (31). A Polícia Militar do Paraná (PMPR) lançou uma operação especial para combater crimes contra o patrimônio, com foco em furtos e roubos que têm preocupado a vizinhança da região.

A ação, que teve início na icônica praça Tiradentes, faz parte de um conjunto de medidas para aumentar a segurança na capital. O coronel Sérgio Augusto Silva, comandante do 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM), explicou a estratégia. “A iniciativa será concentrada no centro da cidade e não se limitará ao período diurno, estendendo-se também ao turno da noite”, afirmou o coronel.

Viaturas, motocicletas e até mesmo a cavalaria da PM estão sendo empregadas de forma estratégica para maximizar a presença policial nas ruas. As atividades incluem abordagens preventivas e patrulhamento ostensivo, visando não apenas combater o crime, mas também aumentar a sensação de segurança.

O reforço no policiamento vem na esteira de uma ação bem-sucedida realizada ontem à tarde pelo Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). A operação resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de drogas, demonstrando a eficácia das ações policiais na área.