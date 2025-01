Nova Yamaha Neo’s Connected já tem preço sugerido no Brasil

Confirmando o avanço tecnológico e o compromisso com a neutralidade de carbono, a Yamaha inovou e lançou a Neo’s Connected, o primeiro modelo elétrico da Yamaha no Brasil. Com o potencial de transformar a maneira como você vive e se desloca na cidade, o modelo que combina a qualidade comprovada da Yamaha com os benefícios da energia elétrica já tem preço público sugerido.

A nova Neo’s Connected tem um visual minimalista que destaca a elegância das formas por meio de uma estética poderosa. Confortável, ágil e fácil de conduzir, o modelo tem acabamento impecável com molduras emborrachadas, que protegem de pequenos arranhões. A nova Neo’s Connected é alimentada por baterias de lítio e tem um motor elétrico montado no cubo da roda traseira, que lhe confere uma aceleração forte e controlável, mas com zero emissões e uma condução silenciosa! Neo’s Connected: Mobilidade inteligente.

Cores e disponibilidade

A nova Yamaha Neo’s Connected estará disponível nas cores e-BLUE (Azul Fosco), e-BLACK (Preto Metálico) e e-WHITE (Branco Metálico), sempre com as rodas pretas. O primeiro modelo elétrico da Yamaha começou a ser produzido em Manaus (AM) neste mês e chegará às lojas no mês de fevereiro, com preço sugerido de R$ 33.990 (além de frete e seguro de frete).

Dentre os destaques da nova Yamaha Neo’s Connected estão:

Neutralidade de carbono com zero emissão de poluentes;

Economia: não necessita combustível e basta uma tomada para carregar;

Manutenção simplificada, com menos peças móveis, requer menos manutenção, o que significa mais tempo rodando com o modelo;

Motor silencioso: baixíssimo nível de ruído;

Chave de presença com Sistema Smart Key para maior praticidade;

Tomada 12V;

Conectividade através do Yamaha Motorcycle Connect, Y-Connect;

Gancho de utilidades para manter o guidão livre de objetos pendurados;

Espaço para capacete aberto;

Porta objetos dianteiro;

Dois modos de pilotagem: STD e ECO.

Performance

O motor elétrico do modelo da Yamaha, do tipo sincronizado trifásico de excitação, tem potência máxima de 2,4 kW. As duas baterias de lítio, com tensão de 50,4 V, têm capacidade máxima de 23,2 Ampère-hora (Ah). Com esse conjunto elétrico entrega um torque máximo de 135,3 N.m

Pensada para deslocamentos urbanos de pequenas distâncias, a Yamaha Neo’s Connected tem duas baterias de série. Para mais praticidade, as baterias do modelo elétrico da Yamaha são removíveis e podem ser carregadas tanto no próprio modelo ou em casa, sempre em uma tomada de dois pinos. As baterias podem ser carregadas de 0 a 100% no período de nove horas. Já para carregar de 20 a 80% são necessárias cinco horas.

A Yamaha Neo’s Connected tem dois modos de pilotagem diferentes, STD (padrão) e ECO (econômico), que podem ser selecionados no punho direito, para atender condições variadas e preferências individuais. O modo STD oferece entrega total de potência, enquanto o modo ECO prioriza a economia de bateria do modelo. Com duas baterias, a autonomia do primeiro modelo elétrico da Yamaha no Brasil é de até 71 quilômetros (WMTC).

Iluminação Full LED e Painel Digital Conectado

O novo modelo elétrico da Yamaha tem iluminação FULL LED (faróis, setas e lanternas).

O painel multifunções é 100% digital, tem tela LCD e entrega as seguintes informações: velocímetro, hodômetro, trip, relógio e ícones de conectividade (notificação de mensagem e chamada recebida e status da bateria do smartphone conectado).

Também são exibidos no painel os indicadores de carga das baterias, aviso de modo de pilotagem ECO, indicador RUN (quando o modelo está pronto para rodar) e ainda luzes indicadoras de problema no motor e erro na chave de presença com Sistema Smart Key. Uma luz amarela com uma tartaruga acende para indicar quando o nível da bateria é menor ou igual a 20%, então a velocidade é reduzida.

Além disso, quando a bateria está muito fria, aparece no painel a mensagem “COLD”, e quando está muito quente, “HOT”, e o indicador de “Tartaruga” acende e a velocidade é reduzida para preservar a bateria.

Porta-objetos

Sob o banco, há conectores para duas baterias removíveis. Quando optado por usar apenas uma bateria, é possível guardar um capacete fechado no espaço abaixo do banco. Quando o modelo está com as duas baterias instaladas é possível guardar um capacete aberto embaixo do banco, mas é importante lembrar que, dependendo do tamanho ou do tipo de capacete, ele pode não caber. Para ainda mais comodidade, o modelo elétrico da Yamaha tem 2 compartimentos dianteiros para pequenos objetos e uma tomada 12V para carregar celular.

Suspensão e freios

O sistema de suspensão dianteira é composto por garfo telescópico com 90 mm de curso, já o sistema de suspensão traseira é formado por um braço oscilante com curso de 84 mm. O sistema de freios é composto por um disco de 200 mm na roda dianteira, com acionamento hidráulico, e tambor mecânico na roda traseira. Os pneus, sem câmara, têm medidas 110/70 -13 na dianteira e 130/70-13 na traseira. (Fotos: Yamaha/Divulgação).