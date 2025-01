M-Benz Sprinter vence o Prêmio Lótus Campeão de Vendas

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil conquista, pela nona vez consecutiva, o Prêmio Lótus Campeão de Vendas com a Sprinter Van de Passageiro, na categoria Minibus, que encerrou 2024 com 3.487 emplacamentos no país. A premiação toma por base os números de licenciamentos informados no Renavam do ano anterior, divulgados pela Fenabrave/Anfavea e apurados pelo Frota DataBank, braço estatístico da Frota&Cia. Há mais de 30 anos, a iniciativa reconhece os fabricantes e distribuidores de veículos comerciais que lideraram a preferência dos transportadores brasileiros.

“Receber esse importante prêmio do setor mais uma vez é uma grande satisfação para todo o nosso time de Vans e reflete o comprometimento contínuo da marca em oferecer produtos de qualidade superior que atendem às expectativas e necessidades de nossos clientes. A Sprinter é um exemplo claro da nossa dedicação à excelência e à inovação para o mercado brasileiro. A liderança que alcançamos nesse segmento mostra a confiança dos nossos clientes e o sucesso da parceria com nossa rede de concessionários”, afirma Fabio F. Silva, Head de Vendas Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

A Sprinter continua sendo sinônimo de categoria com o portfólio mais completo do segmento de Large Vans. A linha oferece uma ampla gama de versões, tanto elétricas quanto a combustão, que atendem a diferentes demandas, como transporte de passageiros, cargas e até mesmo como base para diversas soluções customizadas. Sua durabilidade e baixo custo de manutenção são diferenciais que conquistam a fidelidade de seus proprietários e garantem sua presença contínua no país com os melhores produtos e serviços. (Foto: Mercedes-Benz/Divulgação).