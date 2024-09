Viatura da Polícia Militar capota em bairro de Curitiba e deixa policiais feridos

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) capotou após bater em um carro durante uma possível perseguição no início da tarde desta terça-feira (17), em Curitiba. O acidente aconteceu entre as ruas Amazonas e Goiás, no bairro Água Verde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois policiais foram atendidos no local e encaminhados ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Trata-se de uma mulher de 31 anos e um homem de 23 anos. Os dois tiveram ferimentos leves.

Acidente complicou o trânsito no bairro. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme detalhes de testemunhas, a polícia estava perseguindo uma moto quando aconteceu a colisão. A moto teria fugido do local após o acidente. A reportagem da Tribuna entrou em contato com a PMPR, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Trânsito complicado

O trânsito de veículos nesse trecho do bairro Água Verde ficou tumultuado após o acidente envolvendo a viatura da polícia.

