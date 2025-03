Viatura da PM a caminho de evento de automobilismo capota em Curitiba

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PMPR) na manhã deste sábado (15) deixou duas pessoas feridas. O veículo policial chegou a capotar após a colisão no cruzamento entre a XV de Novembro com a Ubaldino do Amaral, no bairro Alto da Glória, em Curitiba. O motorista do outro carro não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo a RPC, por volta das 7h15, a viatura seguia rumo ao Centro Cívico para o Red Bull Showrun, quando um veículo Fiat Uno avançou o sinal que estava vermelho para ele. Com o impacto, a viatura ficou com as quatro rodas para cima, enquanto o Uno invadiu a calçada e bateu em um muro.

Os dois policiais tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Já o motorista não se feriu.

