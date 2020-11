A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) decidiu adiar a divulgação do resultado do vestibular de verão, que estava prevista para esta segunda-feira, 30 de novembro. A universidade ainda não informou o motivo do adiamento, apenas, por meio da assessoria, confirmou que uma nova data será marcada.

Neste ano, as provas do vestibular da PUCPR, em função da pandemia de coronavírus, foram realizadas on-line. E o modelo deve permanecer definitivamente, daqui para frente, no processo de seleção dos novos alunos. As provas aconteceram em 22 de novembro para todos os cursos, exceto medicina, que será em 6 de dezembro.