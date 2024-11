Vestibular da UniBrasil tem inscrição com preço simbólico e solidário

O Centro Universitário UniBrasil realizará seu vestibular presencial no dia 23 de novembro, às 14 horas, com vagas para 22 cursos de Graduação. As inscrições podem ser feitas no site do UniBrasil até o dia 20 de novembro e a taxa simbólica é de R$ 20, mais um pacote de fraldas geriátricas, que será doada para o Lar dos Idosos do Tarumã.

Serão ofertadas vagas nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

Um dos diferenciais do UniBrasil é a busca por uma formação humana, que alia conhecimentos sólidos a um olhar cidadão. “O olhar dos professores do UniBrasil é para a formação cidadã. Isso acontece pelas ações do currículo acadêmico e em todas as atividades desenvolvidas no curso. As ações de ensino, pesquisa e extensão são baseadas na formação teórica e na formação prática, mas também nos valores da instituição”, explica a professora Márcia Coelho, Diretora Acadêmica do UniBrasil.

A responsabilidade com a formação humana está presente em todos os cursos, que possuem projetos de extensão com trabalhos solidários. “Fazemos isso com atividades de extensão voltadas à solidariedade, à sustentabilidade, à colaboração e ao entendimento da realidade do próximo para que, além do conhecimento técnico no campo de atuação, os alunos também tenham um entendimento da sociedade, de como ela funciona, quais são as suas carências e como eles podem contribuir positivamente”, detalhou Márcia Coelho.

Para a reitora do UniBrasil, Camile Silva, o diálogo e a integração com a comunidade são pontos fundamentais na formação acadêmica. “A Universidade é um campo do saber, que dialoga com a comunidade, desenvolvendo a ciência e desenvolvendo a aproximação do universo acadêmico com o da Educação Básica. Essa integração é essencial para nós pensarmos em fortalecer a educação e o cenário profissional”.

Bolsas

O vestibular terá um sorteio de bolsas por mérito acadêmico. Serão três bolsas de 100% para os primeiros colocados na classificação geral e bolsas de 50%, 45% e 35% para os melhores colocados nas três áreas: Ciências Sociais e Aplicadas, Politécnicas e Saúde.

O Centro Universitário UniBrasil é 100% curitibano e tem 24 anos de história, com nota máxima no MEC. Com localização privilegiada, a 15 minutos do Centro de Curitiba, a instituição possui um campus com 150 mil metros quadrados, mais de 50 laboratórios modernos e equipados, Complexo Politécnico, Complexo Esportivo, Clínica Integrada de Saúde e estacionamento gratuito com 2 mil vagas.

Inscrições pelo site: ingresse.unibrasil.com.br até 20/11 (quarta-feira)