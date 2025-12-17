Vereadores de Curitiba entram em recesso; sessões plenárias voltam em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (18/12), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) entra em recesso administrativo, período que se estenderá até 2 de janeiro de 2026. A medida está prevista na Portaria 31/2025, expedida pela Comissão Executiva no início deste ano. O atendimento à população nos gabinetes parlamentares e o fluxo interno de trabalho retornam no dia 5 de janeiro, seguindo o horário habitual, das 8h às 18h.

O recesso administrativo engloba os feriados de Natal e Ano Novo. Durante esse período, a segurança patrimonial permanecerá ativa, com vigilância 24 horas nas entradas do prédio do Legislativo. Em caso de necessidade justificada, a diretora-geral da Câmara, Waleria Maida, poderá convocar o retorno de funcionários às atividades.

Sessões plenárias da Câmara Municipal de Curitiba voltam em fevereiro

De acordo com o Regimento Interno da CMC, cada legislatura tem duração de quatro anos, dividida em quatro sessões legislativas. Cada sessão possui dois períodos: de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Os intervalos entre esses períodos recebem o nome de recesso parlamentar, quando a Câmara continua funcionando administrativamente, mas sem a realização de sessões plenárias.

Como o dia 1º de fevereiro de 2026 cairá em um domingo, as sessões plenárias, reuniões de comissão, Solenes e Audiências Públicas serão retomadas no dia 2 de fevereiro, com a abertura da terceira sessão da 19ª legislatura. Nessa data, em vez da votação de projetos de lei, a sessão plenária será dedicada à retomada dos trabalhos e terá discurso do prefeito direcionado aos vereadores.

A última sessão plenária de 2025 aconteceu nesta quarta-feira (17/12), quando os parlamentares apresentaram um balanço do primeiro ano da 19ª legislatura, iniciada em 2025. A Mesa Diretora prestou contas das atividades realizadas, com destaque para a oferta de serviços à população e a conquista do Selo Ouro de Transparência.