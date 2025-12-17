Paraná aprova orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná sancionou nesta quarta-feira (17) a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, estabelecendo um orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões. O valor representa um aumento de 4% em relação ao orçamento de 2025, sendo o maior já registrado na história do estado.

Do total previsto, R$ 78,9 bilhões são destinados ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), incluindo despesas com pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes. Outros R$ 2,7 bilhões são alocados para o Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Um destaque da LOA 2026 é o aumento significativo nos investimentos. Serão R$ 7,1 bilhões destinados a obras e melhorias estruturais em todo o estado, um crescimento de 12,7% em comparação com 2025. Esses recursos serão aplicados em diversas áreas, como infraestrutura, educação, saúde e saneamento.

A nova lei prevê R$ 18,9 bilhões para a Educação, um aumento de 2% em relação a 2025, e R$ 10 bilhões para a Saúde, representando um crescimento de 7%. Esses valores atendem aos limites constitucionais mínimos de 25% e 12% respectivamente.

O orçamento também inclui a distribuição de recursos para os outros poderes do estado, respeitando os limites percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. O Legislativo receberá 5% da Receita Geral do Tesouro Estadual, o Judiciário 9,5%, e o Ministério Público 4,2%. A Defensoria Pública terá um orçamento de R$ 260 milhões.