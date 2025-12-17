Serviços municipais de Curitiba têm horários especiais no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba divulgou o funcionamento dos serviços municipais durante o recesso de Natal e Ano Novo. As repartições públicas estarão fechadas de 20 de dezembro a 4 de janeiro, com retorno às atividades em 5 de janeiro.

O transporte coletivo terá tabela de horários diferenciada, com operação de feriado nos dias 25/12 e 1/1. A Linha Turismo funcionará todos os dias. Alguns atrativos turísticos, como a Torre Panorâmica e o Jardim Botânico, terão horários especiais.

Na saúde, 11 unidades básicas estarão abertas em dias específicos para atendimentos e retirada de medicamentos. As UPAs e o SAMU manterão atendimento 24h. Mercados municipais, feiras e sacolões terão funcionamento reduzido.

Serviços essenciais como coleta de lixo, atendimento funerário e proteção animal funcionarão em esquema de plantão. A Central 156 atenderá normalmente, exceto nos feriados.

A Superintendência de Trânsito não funcionará no período, mas recursos com prazos neste intervalo poderão ser protocolados em 5 de janeiro. O estacionamento regulamentado não será cobrado aos domingos e feriados.