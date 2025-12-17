Paraná dobra produção de cogumelos em dez anos, atingindo mil toneladas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná colheu 982 toneladas de cogumelos em 2024, um aumento de 106% em relação a 2014, segundo dados do Departamento de Economia Rural (Deral). O crescimento é ainda mais significativo considerando que o levantamento atual inclui apenas champignon e shitake, enquanto a análise anterior abrangia mais variedades.

Duas regiões dominaram 89% da produção estadual: a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) com 545.220 quilos, destacando-se São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, e os Campos Gerais com 334.661 quilos, liderados por Castro e Palmeira. O clima úmido e frio dessas regiões favorece o cultivo de cogumelos.

O avanço na produção está ligado à organização de pequenos produtores em cooperativas e ao foco na qualidade do produto, com destaque para a certificação orgânica e venda in natura. Cerca de 80% dos produtores brasileiros de cogumelos são micro e pequenos agricultores familiares, segundo a Agência Nacional de Produtores de Cogumelo (ANP).

Desafios e perspectivas do setor

A produção de cogumelos requer conhecimento técnico e investimento em climatização. A Coopertijucas, cooperativa de Tijucas do Sul, reúne 40 produtores e comercializa mensalmente 9 toneladas de cogumelos, com tendência de crescimento para produtos in natura.

O champignon representa 95% da produção paranaense, sendo preferido por seu menor tempo de colheita. Produtores têm apostado na venda in natura devido à tendência por alimentos mais saudáveis e à concorrência de produtos importados no segmento de conservas.

Especialistas apontam que a modernização do setor no Paraná, com fornecedores especializados de insumos, foi crucial para o desenvolvimento da produção. Desafios futuros incluem a necessidade de renovação das instalações de pequenos produtores e modernização para os maiores, além de melhorias na logística de transporte refrigerado.