Obras na Rua Alberico Flores Bueno afetarão trânsito no Bairro Alto

A partir desta quinta-feira (18/12), motoristas e moradores do Bairro Alto em Curitiba devem ficar atentos às obras de recuperação do pavimento na Rua Alberico Flores Bueno. O trecho entre a Rua Iriri e a Avenida da Integração passará por intervenções que visam melhorar a mobilidade urbana na região.

As obras, previstas para durar até 7 de janeiro (condições climáticas permitindo), causarão bloqueios parciais no trânsito local. A intervenção abrangerá uma extensão de 310 metros, totalizando uma área de 1.720 metros quadrados.

O método utilizado será o de fresa e recape, conhecido por sua rapidez. Primeiramente, a camada danificada do asfalto será removida por maquinário especializado. Em seguida, uma nova capa de pavimento será aplicada, utilizando asfalto borracha – uma mistura que incorpora pneus descartados em sua composição.

Durante o período de obras, recomenda-se que os motoristas busquem rotas alternativas sempre que possível e estejam preparados para possíveis lentidões no trânsito da região.