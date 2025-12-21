Previsão!

Verão começa neste domingo com calor intenso em Curitiba e litoral

Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/12/25 09h22
calor no parque barigui, em curitiba
Foto: Jonathan Campos | Arquivo AEN

O verão começa às 12h03 deste domingo (21/12) trazendo altas temperaturas para o Paraná, incluindo Curitiba, região metropolitana e o litoral. Na capital paranaense, por exemplo, a temperatura máxima deve chegar perto dos 30ºC.

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o aquecimento no domingo será ainda mais acelerado em comparação ao registrado neste sábado (20/12), que já apresentou temperaturas entre 28ºC e 33ºC em diversas regiões do estado.

O calor domina em todas as cidades paranaenses, conforme aponta o Simepar. Entretanto, algumas regiões, especialmente oeste e sudoeste, poderão enfrentar episódios de chuva durante o dia.

“A previsão é de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de trovoadas. Ainda assim, o sistema não apresenta a organização suficiente para atingir todo o Paraná, resultando em chuvas pontuais”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba e litoral neste domingo

  • Curitiba: 17ºC – 29ºC
  • Pontal do Paraná: 21ºC – 27ºC
  • Matinhos: 21ºC – 27ºC
  • Guaratuba: 20ºC – 28ºC
  • Antonina: 20ºC – 29ºC
  • Morretes: 18ºC – 28ºC

Como fica o tempo na segunda-feira no Paraná

Na segunda-feira (22/12), já em clima de preparação para o Natal, as altas temperaturas seguem dominando o estado. Embora exista possibilidade de chuvas isoladas em quase todas as regiões, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral têm menor probabilidade de precipitações, de acordo com o Simepar.

