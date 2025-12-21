Verão começa neste domingo com calor intenso em Curitiba e litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O verão começa às 12h03 deste domingo (21/12) trazendo altas temperaturas para o Paraná, incluindo Curitiba, região metropolitana e o litoral. Na capital paranaense, por exemplo, a temperatura máxima deve chegar perto dos 30ºC.

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o aquecimento no domingo será ainda mais acelerado em comparação ao registrado neste sábado (20/12), que já apresentou temperaturas entre 28ºC e 33ºC em diversas regiões do estado.

O calor domina em todas as cidades paranaenses, conforme aponta o Simepar. Entretanto, algumas regiões, especialmente oeste e sudoeste, poderão enfrentar episódios de chuva durante o dia.

“A previsão é de pancadas de chuva mais intensas, acompanhadas de trovoadas. Ainda assim, o sistema não apresenta a organização suficiente para atingir todo o Paraná, resultando em chuvas pontuais”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba e litoral neste domingo

Curitiba: 17ºC – 29ºC

Pontal do Paraná: 21ºC – 27ºC

Matinhos: 21ºC – 27ºC

Guaratuba: 20ºC – 28ºC

Antonina: 20ºC – 29ºC

Morretes: 18ºC – 28ºC

Como fica o tempo na segunda-feira no Paraná

Na segunda-feira (22/12), já em clima de preparação para o Natal, as altas temperaturas seguem dominando o estado. Embora exista possibilidade de chuvas isoladas em quase todas as regiões, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral têm menor probabilidade de precipitações, de acordo com o Simepar.