A Semana Santa costuma ser uma época de muito movimento e de boas vendas nas peixarias. No entanto, este ano, os comerciantes não devem ter muito o que comemorar. Com grande parte do comércio fechado por conta da pandemia de novo coronavírus, a queda das vendas chegou a 70% em peixarias de Curitiba, fazendo com que os pedidos despencassem, especialmente para quem trabalha no Mercado Municipal, que estava fechado até esta terça-feira (07).

Sem público presencial, os comerciantes do Mercado vêm atendendo seus clientes pelo sistema delivery, mas o produto é muito específico para a compra por telefone ou internet. Os clientes mais tradicionais gostam mesmo é de estar perto do peixe na hora da escolha e isto faz toda a diferença. A Sue Midzuno, 66 anos, é proprietária da Peixaria Santa Clara, que está no Mercado Municipal há 60 anos. Ao longo da destes anos atrás do balcão, ela jamais vivenciou uma experiência como esta, de ser obrigada a manter a porta fechada em uma semana tão especial para os católicos.

“É o pior momento que estou vivendo e jamais imaginei passar por isto. O peixe é um produto diferente, familiar e que reúne toda a família. A nossa queda de vendas chegou a 70%, pois a compra também é menor. O exemplo é o bacalhau que está saindo pouco”, desabafou Sue Midzuno.

Comércio de rua

Para as peixarias que estão nas ruas, o movimento não é tão ruim como no Mercado Municipal. Luiz Carlos Silveira Portes, é o responsável pela Peixaria JL, no bairro Cajuru. Com as portas abertas ao público, ele acredita que leva vantagem neste momento em relação aos lojistas do Mercado Municipal. “ O cliente precisa ver o peixe, pois nem sempre é aquilo que ele espera quando chega o produto em casa. Ele sempre imagina que poderia ter escolhido um mais bonito e mais fresco”, comentou o proprietário.

Apesar desta confiança, Luiz Carlos diminuiu o pedido de compra ao produtor. Na quaresma, chegava a pedir 1500 quilos de tilápia e para este ano, fez redução pela metade. “ A gente fica até na dúvida de quanto vai precisar. Se não ficar no prejuízo, já estaremos satisfeito”, disse o responsável pela JL.

Tilápia, Sardinha e Salmão

Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Nas peixarias, a tilápia, a sardinha e o salmão são os campeões de venda e prometem estar na mesa dos curitibanos nos próximos dias. Na Peixaria Arantes, no bairro Água Verde, a clientela está apostando neste trio que promete aumentar o volume das vendas.

O peixeiro Bruno Arantes, 27 anos, relata que houve uma grande queda na procura no início dos casos do Covid-19, mas que, aos poucos o serviço está melhorando. “O ano passado já foi ruim, mas como já temos o serviço de delivery há algum tempo, isto se reforçou. Estamos tendo uma boa saída no filé de sardinha, na tilápia e salmão. São produtos frescos e os preços cabem no bolso”, explicou.