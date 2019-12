São José dos Pinhais

Casa do Papai Noel

Em São José dos Pinhais, até o dia 23 de dezembro, estará instalada a Casa do Papai Noel. Além da casa do Papai Noel, a cidade contará com oficinas, praça de gastronomia, palco com atrações culturais, decorações natalinas e loja de artesanatos. Nesta sexta-feira (13) a casa estará aberta a partir das 18h.

Endereço: São José dos Pinhais – R. Almirante Alexandrino, 1410 – Afonso Pena – SJP

Horário: Segunda a Sexta das 18h às 22h/ Sábado e Domingo das 17h ás 22h.

Entrada: R$ 8,00 reais (inteira) e R$ 4,00 (meia-entrada). Gratuito para crianças até 12 anos e pessoas com mais de 60 anos.

Rua XV de São José dos Pinhais

A Rua XV em São José dos Pinhas está decorada com enfeites natalinos durante a temporada de Natal. A partir do dia 17 de dezembro ocorrerão apresentações diversas em frente a Catedral da cidade a partir das 16h30.

Endereço: Rua XV de Novembro, Centro São José dos Pinhais

Horário: Apresentações: A partir do dia 17 de dezembro ás 16h30.

Entrada: gratuita

Pinhais

Casa do Papai Noel

Esta é a última semana da casa do Papai Noel em Pinhais. A casa conta com diversas atrações para o público adulto e infantil, sendo localizada dentro do Bosque Municipal de Pinhais. Nesta sexta-feira (13) a casa do Papai Noel estará aberta a partir das 17h.

Endereço: Bosque Municipal de Pinhais, Rua 24 de Maio, s/n – Centro, Pinhais – PR

Horário: De quarta a sexta 17h ás 22h/ Sábado e domingo 16h ás 22h

Entrada: gratuita

Araucária

Casa da Cultura

A Casa da Cultura de Araucária já está decorada para o Natal, com sua fachada iluminada. O Papai Noel estará na Casa todos os dias das 14h30 às 20h30 recebendo adultos e crianças. Também terá uma tenda montada para a contação de histórias com apresentações diárias, além do presépio e da árvore de Natal na parte externa da Casa. Nesta sexta-feira (13) todas as atrações da casa estarão funcionando.

Endereço: R. João Pessoa, 258 – Centro, Araucária – PR

Horários:

Presépio e decoração de natal: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 20h30 – sábado e domingo das 14h30h às 20h30.

Papai Noel: todos os dias das 14h30 às 20h30 ( incluindo fins de semana).

Contação de histórias: de segunda a sexta, 14h e 15h – sábado e domingo às 14h,15h e 16h.

Entrada: gratuita

Praça Vicente Machado

A Praça Vicente Machado, em Araucária, será espaço de grandes atividades. O palco receberá atrações culturais nos sábados 14/12 e 21/12, das 15h às 18 horas, além de shows de artistas locais. O próximo espetáculo será no dia 14/12.

Endereço: Praça Dr. Vicente Machado – Centro, Araucária – PR

Horário:

14/12: Matheus Souza (às 15h), Isah Bueno (às 16h) e Sb Show (às 17h).

20/12 – Banda Municipal de Araucária (às 18h).

21/12 – Curitando (às 15h), Isah Bueno (às 16h) e Sb Show (às 17h).

Entrada: gratuita

Feira de Arte e Artesanato

A Feira de Arte e Artesanato de Araucária ocorrerá do dia 13 de dezembro até o dia 23 do mesmo mês, contando com uma variedade de peças artesanais produzidas na região. Nesta sexta-feira (13) a feira estará em funcionamento a partir das 9h.

Endereço: Praça Dr. Vicente Machado – Centro, Araucária – PR

Horário: 13 a 23 de dezembro, das 9h às 18h.

Entrada: gratuita

Campo Largo

Passeio de Trenzinho

A cidade de Campo Largo está decorada e com diversas atrações durante a temporada de Natal. Uma das atrações natalinas da cidade é o passeio de Trenzinho, que estará em circulação até o dia 23 de dezembro. Nesta sexta-feira (13) o passeio de Trenzinho iniciará ás 16h.

Endereço: saída da Praça Getúlio Vargas, Centro, Campo Largo – PR

Horário: das 16h às 21h, com último embarque limitado às 21h

Decoração nas Praças e no Calçadão

Durante a época do final de ano, as praças de Campo Largo estarão em clima natalino, sendo a Praça do Colégio Sagrada Família, a Praça da Matriz (Praça Atílio de Almeida Barbosa), a Praça do Museu (Praça Getúlio Vargas) e o Calçadão da Rua XV de Novembro os principais pontos decorados do município. As decorações de natal estarão pela cidade até o dia 06/01/2020.

Endereço: Praça do Colégio Sagrada Família, Praça Atílio de Almeida Barbosa (Praça da Matriz), Praça Getúlio Vargas (Praça do Museu) e o Calçadão da Rua XV de Novembro

Horário: De 30/11/19 a 06/01/20.

Entrada: gratuita

Um sonho de Natal

O espetáculo com projeções em três dimensões intitulado “Um sonho de Natal” acontecerá no Colégio Sagrada Família em alguns dias específicos do mês. A apresentação promete decorações de Natal, músicas e acrobacias. O próximo espetáculo será nesta sexta-feira (13).

Endereço: R. XV de Novembro, 1775 – Centro, Campo Largo – PR

Horário: dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro a partir das 19h30

Entrada: gratuita

Praça Getúlio Vargas

A Praça Getúlio Vargas, em Campo Largo, conta com uma agenda de apresentações especiais, repleta de shows e atrações. A agenda de apresentações da Praça Getúlio Vargas irá até o dia 22/12.

Endereço: Praça Getúlio Vargas, Centro, Campo Largo – PR

Horário: De 30/11 a 22/12/19, a partir das 19h.

Esquecemos de algum evento de natal? Avise aqui!