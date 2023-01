O Banco Central criou uma ferramenta exclusiva que permite que a população consulte, em um site, questões de valores a receber em 2023. Este novo método de consulta chega após falhas constantes no Sistema Valores a Receber (SVR).

Por causa da criação deste site com valores esquecidos a receber, as consultas estão atualmente suspensas para aprimoramento da plataforma. Em breve o Banco Central vai liberar a data de reabertura do sistema para novas consultas e resgate dos saldos existentes; além de informações sobre valores de pessoas já falecidas.

+Veja mais! Sorteio das loterias! Resultado da Lotofácil, Time Mania, Dia de Sorte e mais!

Como consultar se tenho dinheiro esquecido?

Para acessar o Sistema Valores a Receber (SVR), saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência você vai precisar da Conta gov.br nível prata ou ouro. Não é possível acessar o SVR com login Registrato. As consultas serão liberadas novamente dia 14 de fevereiro através deste site.

Fique atento para não cair em golpes:

O sistema não está disponível no momento.

O Banco Central NÃO envia links NEM entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

NINGUÉM está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber.

Portanto, NUNCA clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

NÃO faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!

Valores a Receber

O Valores a Receber é um serviço em que você pode consultar se tem dinheiro esquecido ou inesperado em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira e, caso tenha, saber como resgatar o valor.

Veja que incrível!