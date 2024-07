Valor do aluguel em Curitiba tem elevação de mais de 11%

O valor do aluguel aumentou mais de três vezes em relação à inflação oficial no primeiro semestre. Segundo o Índice FipeZAP, a alta acumulada em 25 cidades brasileiras, sendo 11 capitais, foi de 8,02% no período. O IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de 2,48%.

O resultado é quase oito vezes maior do que o principal índice usado em contratos de aluguel, o IGP-M, da Fundação Getulio Vargas (FGV), que foi de 1,1% nos seis primeiros meses do ano.

As capitais que tiveram os maiores aumentos de preços neste ano foram Brasília (13,93%), seguida por Salvador (13,52%) e Curitiba (11,10%). De acordo com a pesquisa, foram os imóveis de um quarto que ficaram mais caros no ano. A valorização foi de 9,57%.

Veja a alta do aluguel no ano nas principais cidades brasileiras:

Brasília:13,93%

Salvador: 13,52%

Curitiba: 11,10%

Porto Alegre: 9,47%

Belo Horizonte: 9,25%

Recife: 8,71%

Florianópolis: 7,86%

São Paulo: 6,53%

Rio de Janeiro: 5,88%:

Fortaleza: 5,70%

Goiânia: 5,16%

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”