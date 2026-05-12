Atenção

Vai pro Litoral do Paraná pela BR-277? Adiei sua viagem agora

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 12/05/26 08h47
Viaduto dos Padres. Foto: Valterci Santos | Arquivo Gazeta do Povo | Imagem Ilustrativa

A BR-277 foi totalmente interditada na manhã desta terça-feira (12/5) para a remoção de dois caminhões envolvidos em um acidente no km 41,9, em Morretes, no Litoral do Paraná, próximo do Viaduto dos Padres. O bloqueio nos dois sentidos começou às 8h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação da pista.

O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (11/5). De acordo com a PRF, um dos caminhões perdeu o controle ao fazer a curva e atingiu outro veículo de carga. Com o impacto, um dos caminhões saiu da pista e despencou do viaduto, ficando cerca de 80 metros abaixo do nível da rodovia.

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Uma mulher, passageira de um dos veículos, morreu ainda no local do acidente. O motorista do caminhão que caiu do viaduto sofreu ferimentos moderados, mas conseguiu sair da cabine. Já o condutor do outro caminhão não se feriu.

As equipes trabalham na retirada dos veículos e na limpeza da pista, operação que exige o bloqueio total da rodovia. Sem tempo estimado para o fim da interdição, a PRF orienta que motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas para reduzir congestionamentos e transtornos.

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