Terça-feira de sol em Curitiba com amplitude térmica gigante

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (12/05), indica um dia predominantemente ensolarado, mas com características típicas do outono curitibano: grande amplitude térmica e temperaturas baixas ao amanhecer.

Os curitibanos devem se preparar para uma manhã gelada, com termômetros marcando mínima de 2,6°C, e uma tarde agradável, com máxima chegando aos 20,4°C.

O clima em Curitiba apresentará condições bem definidas ao longo do dia. Durante o período diurno, o sol predomina com céu praticamente limpo e apenas 4% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar fica em torno de 54%, considerada confortável, e não há previsão de chuva.

Os ventos sopram fracos de norte-noroeste a 6 km/h, com rajadas que podem atingir 14 km/h. O índice UV está em nível 5, classificado como moderado, exigindo cuidados básicos com proteção solar.

Para o período noturno, a situação muda consideravelmente. O céu passa a ficar majoritariamente nublado, com 90% de cobertura de nuvens, e a umidade relativa sobe para 86%. Há uma pequena probabilidade de chuva de 10%, mas sem expectativa de precipitação significativa. A temperatura despenca novamente, e a sensação térmica pode ser ainda mais baixa com os ventos vindos de oeste.

A amplitude térmica de quase 18 graus entre a mínima e a máxima é característica desta época do ano na capital paranaense. Por isso, a recomendação é usar o tradicional sistema de camadas de roupa: agasalho pesado pela manhã, que pode ser retirado gradualmente conforme o sol aquece o dia, e novamente necessário ao entardecer quando as temperaturas voltam a cair rapidamente.