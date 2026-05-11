Caminhão cai de viaduto na BR-277 após colisão; passageira morreu

Um grave acidente entre dois caminhões interditou parcialmente a BR-277, na altura do km 42, no Viaduto dos Padres, no litoral do Paraná, na tarde desta segunda-feira (11/05). A colisão aconteceu na pista sentido Paranaguá.

Segundo as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões fazia a curva quando colidiu contra outro veículo de carga, que saiu da pista e caiu do viaduto. O caminhão ficou cerca de 80 metros abaixo do nível da rodovia.

Equipes de resgate fizeram uma operação de rapel para localizar possíveis vítimas na área de mata. A PRF confirmou a morte de uma passageira do caminhão que caiu do viaduto. O motorista, que usava cinto de segurança, sofreu lesões moderadas e conseguiu sair do veículo. O outro motorista, do caminhão que ficou na rodovia, não teve ferimentos.

Por causa do acidente, uma faixa de ambos os sentidos da BR-277 está interditada. Equipes da PRF atuam no atendimento da ocorrência e na sinalização do trecho.