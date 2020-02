O movimento nas estradas paranaenses promete ser intenso neste feriado de Carnaval, entre sexta-feira (21) e quarta-feira de cinzas (26). O destino mais procurado, segundo as concessionárias que a administram rodovias, deve ser mesmo o litoral do estado, onde a grande maioria prefere aproveitar a folga nas praias paranaenses.

Por causa dessa grande quantidade de pessoas deixando Curitiba, os motoristas devem estar preparados para enfrentar grande fluxo e lentidão nas rodovias. Segundo as concessionárias que cuidam desses trechos, o movimento deve aumentar já na sexta-feira (21) e segue elevado até o fim da tarde de sábado (22).

Para não ficar paradão nas rodovias e já perder o bom humor logo na saída, a Tribuna do Paraná preparou um guia com os melhores horários para pegar a estrada. Confira e boa viagem!

BR-277 – Litoral do PR

A Ecovia, concessionária que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Paraná, prevê a circulação de quase 193 mil veículos em ambos os sentidos do trecho de concessão. Na sexta, mais de 18 mil veículos são esperados na descida da Serra do Mar. A manhã de sábado (22), o movimento será alto já a partir das 7 horas, mas o maior fluxo está previsto para as 10 horas, quando dois mil veículos devem passar pela Praça de Pedágio em direção ao Litoral.

E o retorno?

O retorno para Curitiba deve começar a partir de terça-feira (25), quando está prevista a circulação de 26 mil veículos na BR-277, com maior concentração no período entre 18 e 19 horas. O movimento de retorno deve continuar ao longo de toda Quarta-feira de Cinzas, com quase 20 mil veículos retornando à capital. Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, motoristas e passageiros ter tenham em mãos o telefone 0800 410 277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento a panes, remoções e guinchos

Horários de Pico: sexta-feira, entre as 17h e a meia-noite. Sábado das 7h às 19h. Terça-feira, entre 18h e 22h e na quarta-feira entre 6h e 7h e das 19h às 21h.

Ferry Boat

A expectativa é que 60 mil carros façam a travessia entre Matinhos e Guaratuba entre sexta e quarta-feira. Para atender esse número, será feita uma operação especial neste Carnaval. Cinco balsas vão funcionar entre 6h da manhã e meia-noite, além do atendimento de madrugada de acordo com a demanda.

Horários de Pico: Sentido Matinhos-Guaratuba: sexta-feira, entre 16 horas e 23h. Sábado, das 8h às 23h. Segunda-feira, até às 9h devido à volta da Caiobanda e fluxo alto após as 15h, em função da Guaratubanda.

Sentido Guaratuba-Matinhos: a expectativa de maior movimento é no domingo após as 15h por causa da Caiobanda. Terça-feira (25) até as 9h, com o retorno da Guaratubanda e do meio-dia até as 2h. Na quarta-feira, a previsão é de fluxo intenso das 9h às 22h.

Litoral de Santa Catarina

Segundo a Arteris Litoral Sul, durante o período festivo a média de fluxo diário por praça pode chegar a 61 mil veículos, volume 58% a mais que dias normais na BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC. Não haverá desvios ou interdições fixas por conta de obras nesse período – com exceção apenas de eventuais reparos emergenciais, caso necessários.

Horários de Pico: Sexta-feira (21), das 15h à meia-noite e sábado (22), das 8h às 20h.

E o retorno?

O fluxo intenso deve se concentrar na terça-feira (25), também das 8h às 20h, e na quarta-feira (26) das 8h às 16h.

Interior do PR – BRs 277, 376 e PR-151

Segundo a CCR RodoNorte, o fluxo até a próxima quarta-feira (26) deve superar a marca de 400 mil veículos. Deste número, mais da metade (229,7 mil veículos) deve circular pelos dois sentidos da BR 277, a principal ligação entre Capital e Interior do Paraná, na região de São Luiz do Purunã. Os demais trechos cuidados pela CCR RodoNorte que devem receber um grande volume de tráfego são a BR 376, entre Ponta Grossa e Apucarana, com estimativa de tráfego próxima dos 90 mil veículos, além da PR 151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva, com a expectativa de que circulem 88,4 mil veículos pela região de Carambeí.

Horário de Pico: o tráfego deve se intensificar a partir das 15 horas de sexta, seguindo mais alto até às 20 horas. No sábado, a concentração de fluxo na saída para o Carnaval será entre 6 horas e meio-dia; já para o retorno, na terça, os horários de pico em São Luiz do Purunã devem ser registrados entre 11h e 21 horas.

Interior de Santa Catarina – BR-116

A Autopista Planalto Sul estima que a rodovia tenha um movimento 10% maior do que o normal, principalmente para quem vai ao interior de Santa Catarina. São esperado 230 mil veículos entre sexta-feira e quarta-feira.

Horários de Pico: Sexta-feira entre 15h e 20h. Quarta-feira (13), das 10h às 18h.

São Paulo – BR 116

De acordo com a Autopista Régis Bittencourt, que mantém a BR-116 entre Curitiba e São Paulo, a previsão é que 930 mil veículos circulem durante o carnaval. O aumento esperado do tráfego é de 18% e, por conta disso, será feito um reforço operacional. Ambulâncias e guinchos serão posicionados em locais estratégicos para garantir rapidez na prestação de serviços médicos e mecânicos.

Horário de Pico: sexta-feira das 16h à meia-noite. Sábado das 5h às 14h.

E o retorno?

A concessionária prevê fluxo intenso para o retorno na terça-feira das 15h à meia noite. Quarta-feira (14), das 5h às 14h.

