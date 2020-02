O clima já é de Carnaval em diversas capitais brasileiras, mas a festa deve ganhar proporções maiores entre os dias 22 e 25 de fevereiro. E em meio às multidões, especialistas dão dicas de como se prevenir de situações como furtos e assédio.

Vítimas de furtos ou roubos devem procurar um distrito policial para comunicar o caso e registrar boletim de ocorrência. No Paraná, é possível fazer queixa pela Delegacia Eletrônica.

O BO eletrônico pode ser feito em casos de roubo/furto de objetos; perda/extravio de documento; roubo/furto de veículo; extravio/perda/furto de placa de veículo; furto/perda de referências financeoras (cartões de banco, cheques, dinheiro); comunicado de pessoas desaparecidas. Também é possível fazer denúncias anônimas ou denúncias identificadas para retorno da investigação.

Celular

Se a vítima tiver o celular roubado ou furtado, por exemplo, com o boletim de ocorrência ela pode solicitar o bloqueio do aparelho. O especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, explica que, caso o usuário não consiga recuperar o aparelho, é importante entrar em contato com a operadora para fazer o bloqueio pelo número de IMEI.

“A sequência numérica exclusiva de cada celular pode ser obtida na caixa do aparelho ou digitando *#6# no celular. É importante ter esse número sempre anotado em algum local seguro para o caso de alguma eventualidade”, recomenda.

Com todas as possibilidades de localização esgotadas, a indicação do especialista é bloquear definitivamente o aparelho e apagar tudo o que estava salvo nele. “Isso é possível fazer pelo perfil de usuário em uma conta Apple ou Google”, indica.

Assédio sexual

Assédio sexual é crime. O ano de 2020 será o segundo desde que a importunação sexual foi tipificada em lei. Durante a folia, o “não” nem sempre é respeitado e as vítimas que se sentirem assediadas podem acionar a polícia, comparecendo em qualquer unidade policial ou ainda procurar a Delegacia da Mulher no bairro Cabral, em Curitiba, cujo atendimento é 24h. O telefone da Delegacia da Mulher é (41) 3219-8600 -.