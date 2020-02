Com o carnaval batendo à porta, a corrida por fantasias e glitter nas lojas de Curitiba é grande. Mesmo que o carnaval não seja feriado nacional, é hora de curtir!

O personagem Coringa, com o qual o ator Joaquin Phoenix ganhou o Oscar este ano, é uma das fantasias mais buscadas. Já o glitter, com sua ampla linha de cores e possui grande resistência ao clima e à temperatura, não pode faltar.

Na loja Nudelmania, no Centro, com mais de 5 mil itens para festas, o glitter estampa um bom espaço. É armazenado em pequenos tubos e de fácil aplicação. O valor do produto é barato e tem para todos os bolsos.

O nacional custa em média R$ 2 e o importado pode chegar a R$ 7. A gerente da loja, Marcela Taciene de Mello, acostumada a lidar com todos os tipos de festas, garante que neste Carnaval o brilho vai estampar o corpo dos foliões. “Muito brilho com glitter para mostrar glamour. Além disso, está muita procura por penas, saias havaianas e paetês. O período é para ficar porpurinado mesmo”, ressalta Marcela.

Marcela Taciene de Mello, gerente de uma loja de fantasias no Centro de Curitiba.Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Fantasias e maquiagens

Quem deseja ficar na moda e usar uma boa fantasia no carnaval, a dica é recorrer aos super-heróis ou vilões do cinema. Maquiagens do Coringa e também da Zombie Walk estão tendo uma ótima saída.

“Em poucos minutos, a pessoa está pronta para a festa dos zumbis. Além de comprar, os clientes se divertem comprando para as crianças ou para os adultos mesmo. Tem gente que faz a festa em casa e tudo é motivo para comemoração”, comenta a gerente.

Falando em criança, os pais aproveitam o período para incentivar a curtir a festa mais democrática brasileira. Com bailes infantis e eventos nas escolas, a ideia é pular o Carnaval com muita diversão.

Pedro Ivo Rosa Fontes, advogado de 33 anos, chegou há pouco tempo em Curitiba vindo de Teresina (PI). Com a esposa, levou o filho Fernando de 4 anos para comprar a primeira fantasia. “Ele gosta das marchinhas de carnaval, pois a avó mostrou algumas canções. Acho muito importante para ele gostar da festa e estamos aqui para incentivar”, relata o pai Pedro que saiu orgulhoso da loja ao ver Fernando com a fantasia de Capitão América.

O pequeno Fernando escolheu a fantasia de Capitão América para a folia. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

Espirito Carnavalesco

Além da inovação com produtos com brilho, artigos tradicionais do Carnaval ainda atraem os foliões. Quepes militares, chapéus, chupetas, fraldas e buzinas estão sendo comprados com frequência.

Sheila do Carvalho dos Santos, 53 anos, professora, saiu da loja com várias sacolas. Confetes, serpentinas e outros artigos irão ajudar na festa dos três filhos que vão curtir a festa no litoral do Estado. “Eu aproveitei muito a carnaval e espero que eles o façam com responsabilidade. Acredito que na festa, você não precisa se fantasiar tanto. O importante é sua alegria contagiar os outros e manter o espirito carnavalesco. O respeito é fundamental”, disse Sheila.