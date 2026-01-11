Vai comprar mochila escolar? Confira 4 dicas de como escolher e evitar dores em crianças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do novo ano letivo, a lista de material escolar volta a pesar no orçamento e nas decisões das famílias. Além de buscar opções com bom custo-benefício e que agradem às crianças, os pais também precisam ficar atentos à saúde.

O uso de mochilas inadequadas pode causar desconforto, dores nas costas e até problemas posturais, especialmente em crianças em fase de crescimento. Antes de priorizar personagens ou cores chamativas, também é importante observar se a mochila é resistente o suficiente para durar todo o ano letivo e se atende aos critérios de ergonomia.

Tecidos impermeáveis, zíperes de boa qualidade e costuras reforçadas aumentam a durabilidade, principalmente para crianças menores, que costumam arrastar a mochila ou colocá-la diretamente no chão.

Alguns detalhes também fazem diferença na segurança do dia a dia. Mochilas com faixas ou elementos refletivos aumentam a visibilidade em trajetos a pé, sobretudo no início da manhã ou no fim da tarde, quando a iluminação é reduzida.

Confira, a seguir, quatro dicas para escolher a mochila ideal para as diferentes idades escolares:

Tamanho da mochila

O tamanho deve ser proporcional à estatura da criança. A mochila não pode ultrapassar a largura dos ombros nem descer abaixo da região lombar. Também não deve ser mais larga que o tronco, para não atrapalhar os movimentos ou o equilíbrio.

Modelos grandes demais acabam incentivando o excesso de peso. Um recurso que ajuda bastante são as cintas peitoral e abdominal, que distribuem melhor a carga e reduzem a sobrecarga na coluna.

De alças ou de rodinhas?

As mochilas de rodinhas são indicadas para crianças que carregam muitos livros ou materiais pesados, especialmente em trajetos longos. A recomendação é que o peso total não ultrapasse 10% do peso corporal da criança. Caso o peso seja superior a essa medida, a de rodinhas é ideal.

Já as mochilas de alça funcionam melhor quando o volume de material é menor. Em ambos os casos, é fundamental que as alças sejam largas, acolchoadas e ajustáveis, garantindo melhor distribuição do peso.

Organização interna

Canetas, cadernos, livros, garrafa de água, lancheira e itens de higiene dividem espaço dentro da mochila. Por isso, modelos com compartimentos internos facilitam a organização e ajudam a evitar o transporte de materiais desnecessários.

Bolsos separados também permitem distribuir o peso de forma mais equilibrada e tornam o acesso aos itens mais prático durante a rotina escolar, contribuindo para a autonomia da criança.

Personalidade

A mochila também é um item de identificação pessoal. Cores, estampas e personagens fazem diferença para que a criança se sinta motivada a usar o acessório no dia a dia.

Mesmo quando a prioridade é economizar, os pais podem selecionar algumas opções adequadas e permitir que a criança participe da escolha. Quando ela se sente parte da decisão, tende a usar a mochila corretamente e a cuidar melhor do material ao longo do ano letivo.