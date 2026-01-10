UFPR divulga resultado do vestibular com tradicional banho de lama

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional banho de lama da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está marcado para a próxima sexta-feira (16/1), a partir do meio-dia, no Campus Agrárias, no bairro Cabral, em Curitiba. O evento celebra a divulgação oficial do resultado do vestibular e marca, simbolicamente, a entrada dos novos estudantes na universidade.

A participação no banho de lama é voluntária, e a área destinada à atividade será supervisionada pela organização. No campus, os nomes dos aprovados poderão ser consultados na lista impressa exposta no tradicional mural. Quem optar por não comparecer presencialmente também poderá acessar o resultado pelo site oficial da UFPR.

Neste ano, a universidade irá receber mais de 5 mil novos alunos por meio do vestibular. Do total de vagas, ao menos 50% são reservadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias do campo, desde que conveniadas ao poder público, conforme a política de ações afirmativas da instituição.

Ao todo, a segunda fase do vestibular reuniu 10.436 inscritos, sendo 805 treineiros e 9.631 candidatos que concorrem efetivamente às vagas oferecidas pela UFPR.

Esta edição do processo seletivo também marca uma transição. Os aprovados agora serão os últimos ingressantes pelo modelo tradicional de vestibular. A partir deste ano, a universidade passa a adotar um novo formato de ingresso, baseado em uma prova única.

Serviço

Banho de Lama da UFPR

Data: sexta-feira (16/01)

Horário: a partir das 12h

Local: Campus Agrárias, na Rua dos Funcionários, nº 1540, no bairro Cabral