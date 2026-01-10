Prefeitura da RMC abre inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Pinhais está com inscrições abertas até 1º de fevereiro para o cursinho pré-vestibular Mais Pinhais. A iniciativa é voltada à preparação de estudantes para o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Enem e outras provas das principais instituições de ensino superior do país.

O curso é totalmente gratuito e destinado exclusivamente a moradores do município, na Região Metropolitana de Curitiba. Podem se inscrever alunos que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio, o 4º ano do ensino técnico profissionalizante ou que já tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições são realizadas de forma on-line pelo link. Durante o cadastro, estudantes com deficiência podem indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras ou materiais impressos em Braille.

As aulas serão presenciais e ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Aos fins de semana, também estão previstas atividades complementares, como aulas de revisão, simulados e atendimentos de apoio aos alunos. O calendário completo será divulgado no início do curso.

Além de ampliar o acesso ao ensino superior, o cursinho apresenta resultados expressivos. Em 2025, 38 estudantes do Mais Pinhais foram aprovados na primeira fase do vestibular da UFPR. O projeto é viabilizado por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação (Semed) e de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde).

Confira mais informações sobre o curso no site da Prefeitura.