Acidente grave bloqueia BR-277 no Litoral do Paraná

Uma colisão entre dois veículos no quilômetro 25, no sentido Paranaguá, da BR-227 interditou totalmente o tráfego no trecho que passa por Morretes, no Litoral do Paraná. O acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (10/1).

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, as duas faixas da rodovia precisaram ser bloqueadas para a remoção dos veículos envolvidos e para o atendimento às vítimas. Diante da gravidade da ocorrência, o resgate aéreo foi acionado para apoiar o socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para apoio. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas da colisão ainda não foram divulgadas e serão apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência segue em andamento.