Atenção!

Acidente grave bloqueia BR-277 no Litoral do Paraná

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 10/01/26 13h50
BR-277 tem tráfego bloqueado por acidente em Morretes. Foto: Imagem gerada por IA

Uma colisão entre dois veículos no quilômetro 25, no sentido Paranaguá, da BR-227 interditou totalmente o tráfego no trecho que passa por Morretes, no Litoral do Paraná. O acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (10/1).

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, as duas faixas da rodovia precisaram ser bloqueadas para a remoção dos veículos envolvidos e para o atendimento às vítimas. Diante da gravidade da ocorrência, o resgate aéreo foi acionado para apoiar o socorro.

+ Leia mais: Morre Isabel Veloso, influenciadora paranaense que tinha câncer terminal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para apoio. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas da colisão ainda não foram divulgadas e serão apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência segue em andamento.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.