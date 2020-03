A Prefeitura de Curitiba vai retomar, nesta segunda-feira (30), a vacinação contra a gripe para grupos específicos. O foco neste dia são pessoas acamadas em casas já atendidas pelas unidades da saúde e também em asilos. Na terça-feira (31) a vacinação segue para profissionais de saúde no Conselho Regional de Enfermagem, no bairro Seminário.

Outra novidade nesta semana é a retomada da vacinação em idosos, que será feita por faixa etária, com o objetivo de evitar aglomerações. Nesta quinta-feira (2), começa a vacinação no grupo com pessoas maiores de 80 anos. Os locais de vacinação, porém, ainda não foram definidos pela prefeitura. A ação precisou ser feita depois de a primeira fase da campanha ter as vacinas esgotadas em apenas dois dias.

Segundo a prefeitura de Curitiba, após a vacinação em idosos com 80 anos ou mais, na próxima semana, as doses serão liberadas para as outras faixas etárias, com mais de 70, mais de 60 com o objetivo de evitar aglomerações.

Vai ter Drive thru?

A prefeitura de Curitiba informou que ainda está avaliando a possibilidade de ter a vacinação nos carros, no estilo drive thru, nesta fase para idosos divididos por faixa etária. Uma definição deve sair ainda nesta segunda-feira.

