A prefeitura de Curitiba vai adotar o sistema de drive thru em cinco pontos da cidade para a vacinação contra a gripe, que inicia nesta segunda-feira (23). A ideia é diminuir aglomerações nas unidades de saúde para evitar a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. No total, são 42 pontos externos, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

A ideia de que as pessoas não saiam do carro para receber a vacina é para atender principalmente os idosos, que estão no grupo de risco do Covid-19. A expectativa é de que esta iniciativa atinja 118 mil pessoas. “ Pedimos o comparecimento na vacinação, especialmente para os idosos”, ressaltou o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM).

Os postos drive thru estarão na Praça Afonso Botelho, Praça da Maternidade Bairro Novo, Praça Eucaliptos, Paroquia Santo Antônio e Restaurante Madalosso. Apesar das equipes de saúde ficarem na rua, a segurança aos profissionais e população estarão em primeiro lugar seja na hora da aplicação da vacina como também na conservação dos produtos.

“ Nossa equipe está capacitada para fazer esta vacinação, com práticas antissépticas e higienização das mãos de forma rigorosa, conservação das vacinas em caixas com bobinas refrigeradas, temperatura verificada regularmente, entre outros cuidados”, relatou Leia Regina Silva, coordenadora da Central de Vacinas de Curitiba.

A vacinação neste ano foi antecipada pelo Ministério da Saúde devido a pandemia do novo coronavírus.

Fases da Vacinação

A primeira fase da vacinação irá atingir idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde. A segunda etapa será a partir do dia 16 de abril para professores de escolas públicas e privadas, forças de segurança e doentes crônicos (que são acompanhados por programas da unidade de saúde ou que tenham prescrição médica). A terceira fase tem início no dia 9 de abril para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e adultos entre 55 a 59 anos. A data prevista de encerramento da campanha é o dia 22 de maio.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).