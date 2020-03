A vacinas da gripe se esgotaram nos pontos de vacinação de Curitiba e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) interrompeu a campanha contra a influenza a partir desta quarta-feira (25). Segundo a prefeitura, em dois dias, foram vacinadas na cidade cerca de 130 mil pessoas do público alvo da primeira fase da campanha de vacinação, que eram os idosos e profissionais de saúde. Haverá reposição das doses assim que a redistribuição dos novos lotes foi restabelecida, mas não existe uma data para isso ainda. O número de vacinas aplicadas superou em 10% a expectativa inicial de 118 mil doses.

A vacina não previne contra o coronavírus.

No primeiro dia de vacinação contra gripe, longas filas se formaram nos pontos de saúde de Curitiba. A cidade teve como novidade neste ano o sistema de drive thru em cinco pontos de vacinação. Na Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, a espera dentro do carro levava mais de uma hora. A própria população ajuda a organizar a fila de carros. Os idosos também tiveram de respeitar a distância mínima de um metro entre uma pessoa e outra na fila.

+ Leia mais: “O perigo é achar que está bem e ir pra rua”, alerta paciente curado do coronavírus em Curitiba

Como comparação, no ano passado os quatro primeiros dias para vacinação de idosos registraram cerca de 4,2 mil vacinas por dia. Só no primeiro dia deste ano, foram mais de 43 mil idosos vacinados.

A campanha foi antecipada pelo Ministério da Saúde (MS) para que casos dessa doença não cheguem aos hospitais, cujos leitos têm prioridade para o tratamento do Covid-19 na pandemia. O prefeito Rafael Greca (DEM) solicitou ao ministério o restabelecimento dos estoques para manutenção do serviço na capital. O MS ainda não mandou a totalidade das doses necessárias para toda a primeira fase da campanha, que iria até 15 de abril.

Cidades da região metropolitana e outras capitais também interromperam suas campanhas. A prefeitura promete que, assim que seja restabelecida a distribuição de novos lotes, os pontos de vacinação da capital retomarão o serviço.

De acordo com Léia Regina da Silva, coordenadora da central de Vacinas da SMS, a adesão nesses primeiros dias foi muito atípica, devido ao surto do novo coronavírus. “Tudo o que recebemos de vacina foi aplicado”, disse.