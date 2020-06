Foi prorrogada até o dia 30 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra gripe. A previsão era de término em 5 do próximo mês, mas a cobertura abaixo da média em nível nacional motivou o Ministério da Saúde a estender a imunização dos grupos prioritários. Lembrando que esta vacina não protege contra o coronavírus.

Em Curitiba a cobertura entre os idosos já alcançou 100% e entre trabalhadores da saúde o índice é de 95%, mas alguns grupos ainda estão com procura baixa. Entre as crianças (de 6 meses a menores de 6 anos) a cobertura é de 27%; entre as gestantes 19%; puérperas 50%; doentes crônicos 45%; e professores 52%.

Fazem parte do grupo, profissionais de saúde, idosos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos até 45 dias), doentes crônicos, imunussuprimidos, transplantados e pessoas com deficiência.

Onde tomar a vacina?

Segundo a prefeitura de Curitiba, os prioritários para imunização contra influenza devem procurar umas das dez unidades exclusivas para vacinação. Veja a lista das unidades que estão abertas exclusivamente para vacinação de segunda à sexta-feira e também a lista completa das 78 unidades em funcionamento de segunda à sexta-feira.

