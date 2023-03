A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu nesta segunda-feira (27), as inscrições para o vestibular 2023. Serão ofertadas 3.006 vagas, em 107 cursos, que ingressariam no segundo semestre do ano letivo. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição. O custo é de R$ 150.

A principal novidade é o retorno das provas, pois a instituição não realizava vestibular desde 2010. O acesso era feito exclusivamente com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A prova será realizada no dia 4 de junho em 13 campi, com início às 14h e com 60 questões de múltipla escolha e redação.

Metade das vagas é destinada para a concorrência geral e a outra para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro desta segunda metade, existem cotas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Pedido de isenção da taxa até 12 de abril

Os interessados em pedir a isenção da taxa podem fazer o pedido até 12 de abril. Podem participar pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), e também qualquer estudante de escola pública que, mesmo não inscrito no CadÚnico, desde que comprove renda insuficiente (até 1,5 salário mínimo).