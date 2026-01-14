Urbs transfere linhas da Viação Mercês após paralisação de funcionários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) planeja transferir definitivamente todas as linhas de ônibus operadas pela Viação Mercês para as empresas Santo Antônio e Glória, do consórcio Pontual. A medida será adotada após a paralisação dos funcionários da Mercês nesta quarta-feira (14/1), garantindo 100% do atendimento nas linhas afetadas. A Urbs deve enviar o ofício com a determinação ao consórcio até o fim da tarde.

A frota da Viação Mercês é composta por 35 ônibus, responsáveis por sete linhas exclusivas e dez compartilhadas do sistema de transporte coletivo de Curitiba, principalmente na região Norte da capital. A empresa vinha sendo notificada desde o ano passado por atrasos em pagamentos, problemas no atendimento e reclamações sobre manutenção e quebra de ônibus.

A Urbs ressaltou que todos os repasses do município às empresas de transporte coletivo estão rigorosamente em dia, conforme os contratos vigentes. Diante dos atrasos salariais recorrentes da Viação Mercês, foi necessária a retenção de valores do consórcio para garantir o pagamento do 13º salário no fim do ano passado e dos salários de janeiro.

Com a mudança, as linhas exclusivas X46, 150, 912, 913, 915, 967 e 972, além das compartilhadas 022, 023, 040, 464, 817, 821, 901, 902, 911 e 979 passarão a ser operadas pelas novas empresas. A Urbs afirma que a operação foi normalizada no início do dia, sem filas e aglomerações, com o remanejamento das linhas para outras empresas.